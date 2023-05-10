Системи С-300 і С-400 не працюють по малогабаритних об'єктах, - військовий експерт Коваленко
Системи С-300 і С-400 не працюють по малогабаритних об'єктах, вони працюють по винищувачах або крилатих, балістичних ракетах
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"С-400 - це фактично модернізація радянського С-300. Є різні оцінки кількості ракет - від 4 до 7 тис. одиниць. Це дуже велика кількість. Є дуже важливий момент - системи С-300 і С-400 не працюють по малогабаритних об'єктах, вони працюють по винищувачах або крилатих, балістичних ракетах. Малогабаритні об'єкти вони, м'яко кажучи, не бачать - вони не ефективні", - зазначив він.
Коваленко додав, що проти них використовують ешелон озброєнь малого радіуса дії.
"У росіян є "Тор-М2" та ЗПРК "Панцирь-С1". Другий у Сирії продемонстрував, що зі 100% ракет, випущених по дронах він мав ефективність 13%. З 12 ракет пакета виключно одна чи дві збивали якийсь дрон чи БПЛА", - підсумував експерт.
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