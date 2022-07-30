Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Донеччині напружена і складна - артилерійські обстріли, бойові зіткнення. Наразі "Легіон Свободи" у складі 4-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії перебуває на передку. За останню добу спалено російський танк. Ми продовжуємо тримати бойові позиції, виконувати завдання. Схоже на те, що найближчі дні ситуація буде зберігатися", - зазначив Іллєнко.

Боєць додав, що не зважаючи на те, що інтенсивність артилерійських обстрілів з боку росіян зменшилася, не можна сказати, що в РФ немає боєприпасів.

"Інтенсивність артобстрілів з боку росіян зменшилася, але не можна сказати, що в Росії не має боєприпасів - постійно ведуться артилерійські обстріли. Вогневого валу немає, але продовжується робота й продовжуються обстріли. Ми маємо бути готові до будь-чого. Лінія фронту наразі стабільна, але ми всі розуміємо, що росіяни можуть розпочати наступальні дії знову. Сподіваємося, скоро будемо переходити від оборони до контрнаступу, але то вже вирішувати Генеральному штабу Збройних сил України", - зауважив Андрій Іллєнко.

30 липня стало відомо, що ексдиректор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 30 липня окупанти втратили близько 40 670 військових, 3995 бронемашин, 1759 танків і 733 безпілотники.

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