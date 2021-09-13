Схема на 300 млн грн: СБУ та Мінцифри виявили розкрадання на програмі "Ноутбук - кожному вчителю"
Міністерство цифрової інформації і Служба безпеки України заявили про виявлення корупційної схеми, учасники якої планували завищити на 30% вартість ноутбуків, що закуповуються за програмою "Ноутбук - кожному вчителю"
Про це представники Мінцифри, СБУ та МОН заявили в ході брифінгу, передає НВ.
Потенційні збитки оцінюються в 300 млн грн.
За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, відомство направило всі договори в країні на експертизу. Він додав, що субвенцію і тендери зупиняти не будуть.
"Я хотів би звернутися до всіх голів профільних департаментів, до всіх інтеграторам, постачальникам, до всіх виробників - нікому заносити гроші не потрібно", - зазначив Федоров.
За словами представника СБУ, в рамках запланованої схеми окремі особи хотіли організувати змову учасників IT-ринку.
Також він додав, що організатори заявляли, що нібито уповноважені на це Міністерством цифрової трансформації.
"Були встановлені конкретні особи, які провели переговори з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні в зазначеній програмі", - зазначив в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, в рамках схеми пропонувалося встановити маржу - різницю між ціною ноутбука і тієї, по якій буде виграно тендер. Ціни пропонували завищити більш ніж на 30%.
Як заявив Вітюк, організатори схеми хотіли "поділити між собою" усі регіони України.
"На жаль, бізнес в Україні звик до відкатів. І тому підприємці, у всякому разі деякі з них, погодилися на зазначену схему", - додав Вітюк.
Він підкреслив, що поки тендери по програмі проведені в двох областях - Дніпропетровській та Волинській і перший тендер зараз перебуває на ревізії.
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