Схема на 300 млн грн: СБУ та Мінцифри виявили розкрадання на програмі "Ноутбук - кожному вчителю"

Про це представники Мінцифри, СБУ та МОН заявили в ході брифінгу, передає НВ.



Потенційні збитки оцінюються в 300 млн грн.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, відомство направило всі договори в країні на експертизу. Він додав, що субвенцію і тендери зупиняти не будуть.

"Я хотів би звернутися до всіх голів профільних департаментів, до всіх інтеграторам, постачальникам, до всіх виробників - нікому заносити гроші не потрібно", - зазначив Федоров.

За словами представника СБУ, в рамках запланованої схеми окремі особи хотіли організувати змову учасників IT-ринку.

Також він додав, що організатори заявляли, що нібито уповноважені на це Міністерством цифрової трансформації.



"Були встановлені конкретні особи, які провели переговори з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні в зазначеній програмі", - зазначив в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, в рамках схеми пропонувалося встановити маржу - різницю між ціною ноутбука і тієї, по якій буде виграно тендер. Ціни пропонували завищити більш ніж на 30%.

Як заявив Вітюк, організатори схеми хотіли "поділити між собою" усі регіони України.

"На жаль, бізнес в Україні звик до відкатів. І тому підприємці, у всякому разі деякі з них, погодилися на зазначену схему", - додав Вітюк.

Він підкреслив, що поки тендери по програмі проведені в двох областях - Дніпропетровській та Волинській і перший тендер зараз перебуває на ревізії.



