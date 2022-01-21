Скупчення військових сил РФ на українському кордоні – це форма економічної гібридної війни, – Пендзин

Про це експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

“Яскравий приклад економічної гібридної війни – це скупченість військових сил на кордоні, що дуже впливає на фінансові ринки. Ми бачили, як сильно впали за останні 18 днів ціни українських облігацій на європейському фінансовому ринку. Провалилися українські євробонди, різко скоротилася можливість залучення фінансових ресурсів”, – сказав він.

Пендзин пояснив, що Україна має значний державний борг, обслуговувати який можна тільки за рахунок рефінансування або залучення нових коштів на борговому ринку.

“Зараз для нас європейські фінансові ринки закриті, бо рівень ризику залучення європейських бондів надзвичайно високий. Сьогодні ми можемо залучити фінансування під дохідність 12-13% у доларів. 18 днів тому ми могли залучити під 7,5%”, – пояснив економіст.

Нагадаємо, Національний банк України визнав, що Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через високі рівні ставок, які досягли “стресових рівнів”.