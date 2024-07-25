У Лондоні встановили інсталяцію, присвячену вбитим Росією українським спортсменам

Про це повідомило посольство України у Великій Британії.

Вказано, що інсталяцію у вигляді числа "487" - орієнтовної кількості загиблих спортсменів внаслідок російського вторгнення в Україну, та спортивного інвентарю, пофарбованого у чорний колір, розташували на Парламентській площі в Лондоні. У відкритті брали участь українські спортсмени, державний міністр з питань Європи Стівен, посли німецького, американського та французького посольств, асоціація українців у Британії.

"Ця інсталяція є потужним нагадуванням про величезні втрати, які несе Україна через війну, і символом шани до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього своєї країни", - йдеться у повідомленні.

У посольстві вказали, що цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть лише 140 спортсменів. Це найменша кількість за всю історію літніх Олімпіад для України. У відомстві також додали, що понад 4 тисячі спортсменів зараз захищають Україну від російських загарбників.

"Ми дякуємо партнерам за цю символічну ініціативу та закликаємо світову спільноту звернути увагу на жорстокість та гуманітарні злочини Росії, посилити підтримку України у боротьбі за мир і справедливість", - додали в посольстві.