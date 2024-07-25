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У Лондоні встановили інсталяцію, присвячену вбитим Росією українським спортсменам

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
04:38
Спорт

У Лондоні 24 липня відкрили інсталяцію, яка присвячена українським спортсменам, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення

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Про це повідомило посольство України у Великій Британії. 

Вказано, що інсталяцію у вигляді числа "487" - орієнтовної кількості загиблих спортсменів внаслідок російського вторгнення в Україну, та спортивного інвентарю, пофарбованого у чорний колір, розташували на Парламентській площі в Лондоні. У відкритті брали участь українські спортсмени, державний міністр з питань Європи Стівен, посли німецького, американського та французького посольств, асоціація українців у Британії. 

"Ця інсталяція є потужним нагадуванням про величезні втрати, які несе Україна через війну, і символом шани до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього своєї країни", - йдеться у повідомленні. 

У посольстві вказали, що цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть лише 140 спортсменів. Це найменша кількість за всю історію літніх Олімпіад для України. У відомстві також додали, що понад 4 тисячі спортсменів зараз захищають Україну від російських загарбників. 

"Ми дякуємо партнерам за цю символічну ініціативу та закликаємо світову спільноту звернути увагу на жорстокість та гуманітарні злочини Росії, посилити підтримку України у боротьбі за мир і справедливість", - додали в посольстві. 

  • 13 липня тисячі людей пройшли маршем у столиці Парижу, вшановуючи пам'ять українських спортсменів, загиблих внаслідок російського вторгнення. 
Теги:
Світ
Культура
Україна
Росія
Лондон
Війна з Росією
Велика Британiя
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