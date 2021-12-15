"Справжні віялові відключення": експерт заявив, що в Києві з 16 грудня тисячі будинків підуть на капітальні ремонти електромереж
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що під оголошеними ремонтами електромереж в Києві постачальники проводять віялові відключення
Про це він заявив у ефірі "Про Гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.
"В багатьох містах, в багатьох селищах, йдуть так звані планові ремонти, планові відключення. В місті Києві від завтра сотнями, якщо не тисячами будинків будуть відключатися. Карта відключень є на сайті ДТЕК і там написано про те, що це капітальні ремонти, якісь тимчасові відключення для ремонтів", - сказав Попенко.
Він вважає, що це під виглядом ремонтів проводять віялові відключення.
"В нас це заполітизовано і нам про це не кажуть. По факту, це уже є справжні віялові відключення. Бо в державі нема ні запасів, вугілля, ні газу. Йде повна економія за рахунок споживачів", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе