"Справжні віялові відключення": експерт заявив, що в Києві з 16 грудня тисячі будинків підуть на капітальні ремонти електромереж

Про це він заявив у ефірі "Про Гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.



"В багатьох містах, в багатьох селищах, йдуть так звані планові ремонти, планові відключення. В місті Києві від завтра сотнями, якщо не тисячами будинків будуть відключатися. Карта відключень є на сайті ДТЕК і там написано про те, що це капітальні ремонти, якісь тимчасові відключення для ремонтів", - сказав Попенко.



Він вважає, що це під виглядом ремонтів проводять віялові відключення.



"В нас це заполітизовано і нам про це не кажуть. По факту, це уже є справжні віялові відключення. Бо в державі нема ні запасів, вугілля, ні газу. Йде повна економія за рахунок споживачів", - підсумував експерт.





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