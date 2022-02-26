США три місяці просили Китай запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну, - NYT

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.



За їхніми словами, США представили владі Китаю розвіддані про нарощування російських військ біля українського кордону і "просили китайців попросити Росію не вторгатися" в Україну.



Видання пише, що чиновники вірили, що лідер КНР Сі Цзіньпін втрутиться у ситуацію, але "неодноразово отримували відмову".



"Кожного разу китайські офіційні особи, зокрема міністр закордонних справ та посол Китаю у США, давали відсіч американцям, заявляючи, що не думають, що РФ готує вторгнення", - йдеться у статті.



Джерела зазначили, що після одного контактів США та Китаю, Вашингтон отримав розвіддані про те, що Пекін передав інформацію Москві.



За словами джерел, китайська сторона заявила, що не має наміру "перешкоджати планам та діям Росії"



Представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що "протягом певного часу Китай активно просував процес політичного врегулювання українського питання".



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