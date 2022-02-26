США три місяці просили Китай запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну, - NYT
США за три місяці провели близько шести зустрічей з представниками Китаю і просили допомогти запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, але отримували відмову
Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.
За їхніми словами, США представили владі Китаю розвіддані про нарощування російських військ біля українського кордону і "просили китайців попросити Росію не вторгатися" в Україну.
Видання пише, що чиновники вірили, що лідер КНР Сі Цзіньпін втрутиться у ситуацію, але "неодноразово отримували відмову".
"Кожного разу китайські офіційні особи, зокрема міністр закордонних справ та посол Китаю у США, давали відсіч американцям, заявляючи, що не думають, що РФ готує вторгнення", - йдеться у статті.
Джерела зазначили, що після одного контактів США та Китаю, Вашингтон отримав розвіддані про те, що Пекін передав інформацію Москві.
За словами джерел, китайська сторона заявила, що не має наміру "перешкоджати планам та діям Росії"
Представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що "протягом певного часу Китай активно просував процес політичного врегулювання українського питання".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе