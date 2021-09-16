США закликали притягнути до відповідальності причетних до вбивства журналіста Гонгадзе

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - заявили в посольстві.

16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе, журналіста, засновника видання "Українська правда".

Гонгадзе зник 16 вересня, а 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача 29 січня 2013 року було засуджено до довічного позбавлення волі.



