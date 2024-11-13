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Головна Культура В Україні започаткували стипендію для письменників імені Вікторії Амеліної

В Україні започаткували стипендію для письменників імені Вікторії Амеліної

Дар'я Тарасова
13 листопада, 2024 середа
16:57
Культура

Український ПЕН та INDEX створили стипендійну програму імені Вікторії Амеліної для письменниць і письменників з України та з-за кордону, щоб вшанувати пам'ять і продовжити місію письменниці

Зміст

Про це повідомили на сайті українського ПЕН.

У 2025 році INDEX запросить до Львова двох письменників, які працюють в напрямку креативного письма, на тримісячний термін. Програма відбуватиметься в рідному місті української письменниці та засновниці Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на сході України Вікторії Амеліної.

У квітні-червні INDEX прийматиме українських письменницю чи письменника. У липні-вересні програма залучить письменницю чи письменника з-за кордону. Відображаючи важливість міжнародної взаємодії для Вікторії Амеліної, INDEX проведе спільний захід для стипендіатів з України та з-за кордону у Львові наприкінці вересня 2025 року.

Учасницям і учасникам стипендійної програми імені Вікторії Амеліної пропонують проживання у квартирі в центрі Львова, офісний простір, стипендію $1200 на місяць впродовж трьох місяців, покриття витрат на подорожі Україною для культурної діяльності та навчальних поїздок у рамках стипендійної програми, організацію щонайменше двох публічних заходів, медійну підтримку, участь у насиченій програмі культурних та академічних подій у Львові та інших містах України, навчальні поїздки до місцевих культурних інституцій та зустрічі з провідними діячами культури, волонтерську поїздку на деокуповані або близькі до фронту території у партнерстві з Українським ПЕН та спільний захід у Львові наприкінці вересня 2025 року за участі двох стипендіатів.

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Заявку на стипендійну програму можуть подавати письменниці та письменники, які зацікавлені у темі прав людини та прагнуть досліджувати причини й наслідки війни Росії проти України. Письменники повинні мати хоча б одну опубліковану книгу на момент подання заявки.

До складу журі стипендії імені Вікторії Амеліної увійдуть сім учасниць та учасників. Четверо з них візьмуть участь у роботі як української, так і міжнародної комісій з відбору. Українська та міжнародна комісії включатимуть ще трьох членів, затверджених INDEX, Українським ПЕН та партнерськими установами.

Загальний склад:

  • Тетяна Терен, виконавча директорка Українського ПЕН
  • Ярина Груша, публіцистка, перекладачка
  • Саша Довжик, програмна директорка INDEX
  • Олександр Амелін

Український склад:

  • Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод
  • Ольга Русіна, письменниця, журналістка, перекладачка
  • Софія Челяк, програмна директорка Lviv BookForum

Міжнародний склад:

  • Аскольд Мельничук, засновник "Arrowsmith Press"
  • Крістіан Рокка, головний редактор Linkiesta
  • Шарлотта Гіґґінс, головна культурна оглядачка The Guardian

Аби подати заявку, кандидатам необхідно надати коротке резюме; одну сторінку з описом проєкту, над яким вони працюватимуть під час стипендії; один опублікований текст (розділ книги, есе, добірку поезій). Рішення журі ґрунтуватиметься на основі літературної цінності та міжкультурної чутливості роботи кандидатів.

Кінцевий термін подачі заявок - 1 січня 2025 року, а вже 11-13 лютого 2025 року оголосять результати.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Вікторія Амеліна стала розслідувачкою воєнних злочинів і почала документувати наслідки російського вторгнення у складі команди Truth Hounds. Під час адвокаційних поїздок світом надихала аудиторії від Колумбії до Албанії, Німеччини, Франції, Латвії, Норвегії, Польщі та Великої Британії своєю боротьбою за справедливість.

Робота Вікторії Амеліної з документування воєнних злочинів була використана в її потужній міжнародній адвокаційній діяльності й під час створення документальної книги Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary (вийде у лютому 2025 року у Macmillan і HarperCollins; робота була підтримана грантом Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM)) та збірки поезій "Свідчення" (2024).

  • Раніше повідомлялося, що "Видавництво Старого Лева" випустить збірку віршів Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську. 
     
Теги:
Новини
Суспільство
Львів
Війна з Росією
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