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Головна Війна з Росією Для Польщі важливим є існування сильної України, без огляду на обставини, в яких ми можемо опинитись після виборів у США, - польський депутат
Ексклюзив

Для Польщі важливим є існування сильної України, без огляду на обставини, в яких ми можемо опинитись після виборів у США, - польський депутат

Оксана Ліховід
13 листопада, 2024 середа
15:55
Війна з Росією Віа Карпатія

Депутат Сейму Республіки Польща, заступник керівника клубу "Польща 2050" Пьотр Гурнікевич зазначив, що після виборів у США Україна та Польща опинилися перед новими викликами, і про деякі з них ми ще не дуже добре знаємо

Зміст

Про це він сказав на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Ситуація діаметрально змінилася після виборів у США. Ми опинилися перед новими викликами, про які ми ще не дуже добре знаємо. Політика нового президента США є непередбачуваною. Тому ми очікуємо на перші ключові рішення. Звісно, ми в Польщі усвідомлюємо, що ключовим елементом для нас є будівництво нової сильної України, без огляду на те, в яких обставинах ми опинимося", - наголосив Гурнікевич.

За словами депутата Сейму, перед Україною та Польщею стоїть багато викликів. Ці виклики дозволять нам відбудовувати й розширювати відносини між поляками та українцями. Він зазначив про виклики логістичного характеру, а також виклики, які пов'язані із забезпеченням основних транспортних вузлів - основних точок для перевантаження і логістики.

Пйотр Гурнікевич також додав, що Україна та Польща повинні співпрацювати в умовах нових викликів, в умовах потужної роботи російської пропаганди: ми маємо чітко фільтрувати дезінформацію, яка чинить сильний вплив на наші відносини і стає проблемою. Кібератаки, що здійснюються зі сторони Росії, також мають відчутний вплив.

"Саме тому ми маємо розвивати нашу співпрацю у сфері кібероборони. Ми повинні проводити спільні навчання в рамках системи раннього попередження та шукати ключі захисту критичної інфраструктури, як однієї, так і другої держави. Уся Польща вважає співпрацю у сфері безпеки з Україною умовою підсилення стійкості для обох держав в умовах російської збройної агресії та всіх дій гібридного характеру", - резюмував Гурнікевич.

  • 13 листопада в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024  стартувала конференція “Українсько-польська зустріч”. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького. 
  • У панелі "Військова, оборонно-промислова та інформаційна співпраця між Україною та Польщею: досвід, успіхи та виклики" також взяли участь Дмитро Баландін, керівник КБ Беріл/Міста, Артем В'юнник, керівник науково-виробничого підприємства "Атлон Авіа", Олексій Їжак, Національний інститут стратегічних досліджень Consortium for Defense Information,  Даріуш Матерняк, керівник центру досліджень Польща-Україна, представник польської WB Group
Теги:
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Польща
Дональд Трамп
вибори у США
США
Дезінформація
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