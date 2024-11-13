Для Польщі важливим є існування сильної України, без огляду на обставини, в яких ми можемо опинитись після виборів у США, - польський депутат

Про це він сказав на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Ситуація діаметрально змінилася після виборів у США. Ми опинилися перед новими викликами, про які ми ще не дуже добре знаємо. Політика нового президента США є непередбачуваною. Тому ми очікуємо на перші ключові рішення. Звісно, ми в Польщі усвідомлюємо, що ключовим елементом для нас є будівництво нової сильної України, без огляду на те, в яких обставинах ми опинимося", - наголосив Гурнікевич.

За словами депутата Сейму, перед Україною та Польщею стоїть багато викликів. Ці виклики дозволять нам відбудовувати й розширювати відносини між поляками та українцями. Він зазначив про виклики логістичного характеру, а також виклики, які пов'язані із забезпеченням основних транспортних вузлів - основних точок для перевантаження і логістики.

Пйотр Гурнікевич також додав, що Україна та Польща повинні співпрацювати в умовах нових викликів, в умовах потужної роботи російської пропаганди: ми маємо чітко фільтрувати дезінформацію, яка чинить сильний вплив на наші відносини і стає проблемою. Кібератаки, що здійснюються зі сторони Росії, також мають відчутний вплив.

"Саме тому ми маємо розвивати нашу співпрацю у сфері кібероборони. Ми повинні проводити спільні навчання в рамках системи раннього попередження та шукати ключі захисту критичної інфраструктури, як однієї, так і другої держави. Уся Польща вважає співпрацю у сфері безпеки з Україною умовою підсилення стійкості для обох держав в умовах російської збройної агресії та всіх дій гібридного характеру", - резюмував Гурнікевич.