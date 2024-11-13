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У 10 разів доступніші, у 100 разів швидші у виробництві: естонська ракета для української ППО, що про неї відомо

Роман Яворський
13 листопада, 2024 середа
17:03
Пояснюємо Frankenburg Technologies

Станом на березень 2024-го року Україна підписала п'ять контрактів із провідними західними виробниками зброї щодо створення оборонних підприємств в нашій країні. Про це повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пообіцявши, що з часом в Україні буде десятки таких підприємств. Один із нових проєктів може виникнути з естонськими зброярами, які вже запропонували ЗСУ випробувати свої ракети

Зміст

Що відомо про естонські ракети й коли українська ППО їх отримає

8 листопада 2024 року у Києві пройшла зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка та керівництва естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. За її підсумками остаточно домовилися про те, що Сили оборони отримають від балтійських партнерів ракети для протиповітряної оборони й проведуть випробування озброєння в бойових умовах. 

Основною функцією нових ракет називають боротьбу з безпілотниками.

"Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", – сказав виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Далі сторони планують узгодити, хто і в яких обсягах фінансуватиме виробництво цих ракет. А якщо випробування пройдуть успішно, то виробництво ракет планують організувати в Україні.

Перші зразки для тестування надійдуть в Україну впродовж найближчих місяців – ще до кінця 2024 року.

Характеристики ракет Frankenburg Technologies

Компанія-виробник не оприлюднює точних характеристик своєї ракети чи навіть її зовнішнього вигляду. Втім на світлинах із зустрічі, опублікованих Міністерством оборони України, на столі можна побачити макет ракети. Достеменно невідомо, чи відповідає він справжньому вигляду естонської ракети.

фото: mod.gov.ua

Наразі відомо, що ракети Frankenburg Technologies призначені перш за все для протидії БпЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

На сайті компанії-виробника конкретної інформації про ракети для ППО також обмаль. Там лише наголошують, що метою компанії є "розробляти ракетні системи, які у десять разів доступніші, у сто разів швидші у виробництві й в кількостях, що значно перевершують наявні можливості галузі".

Ще одним параметром естонських ракет, про який можна з упевненістю говорити, є доступна ціна. Керівники компанії на зустрічі в Києві назвали свою ракету "недорогою", а видання Defense One ще у червні писало про естонський проєкт, спрямований на розробку дешевої ракети для знищення безпілотників. Тоді оглядачі писали про теоретичну ціну у 2000 євро за ракету, зроблену з комерційно доступних компонентів. Протестувати її планували до кінця 2024 року.

Хто виготовлятиме естонські ракети для українського ППО 

Компанія Frankenburg Technologies була заснована в січні 2024 року. зараз вона концентрується на виготовленні озброєнь, що могли б допомогти ЗСУ зупинити російську агресію. Окрім протидронових ракетних систем, мова також ішла про баражуючий боєприпас Angry Hedgehog ("Злий Їжак") з дальністю дії майже 15 км. Тестуватимуть його також в Україні, на полі бою.

До роботи в компанії долучили провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії. Стратегічним радником є Мартін Герем, який у 2017-024 був командувачем Збройних сил Естонії і покинув цю посаду лише в червні. Генерал-лейтенант Герем брав участь у міжнародній військовій операції в Іраку (2006), служачи там офіцером в американській бригаді.

У серпні Герем почав роботу в спільній (Естонія та ОАЕ) компанії Milrem Robotics, що займається виготовленням безпілотних наземних транспортних засобів. Головний виконавчий директор Мilrem Robotics Кулдар Ваарсі долучився до зброярів із Frankenburg Technologies як стратегічний інвестор.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, виконавчий директор естонського Skeleton Technologies, відомого технологічним партнерством із Siemens. До непрямих власників Frankenburg Technologies належить Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії (оборот його компанії MM Grupp у 2022 році сягав 900 млн євро).

Є серед керівників компанії і українець. Генеральним директором FT в Україні є Сергій Кошман. Він має понад 15 років досвіду роботи в оборонному, телеком- та IT-секторах. Раніше Кошман працював експертом Офісу президента України, але звільнився у 2021-му після обвинувального вироку Сергієві Стерненку.

"Написав заяву про звільнення з Офісу президента. Бо ходити на протести на Банкову працюючи на Банковій доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу. Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують", – писав тоді Кошман.

Згодом працював у сфері закупівель та управління проєктами в Nokia Siemens Networks, а до серпня 2024-го був керівником відділу міжнародного співробітництва та партнерства Brave1 – кластеру для розвитку військових технологій в Україні.

Чому створення ракет Frankenburg Technologies важливі для України

Військові оглядачі дуже часто звертають увагу на економічну ефективність цього озброєння. Це питання великою мірою стосується протиповітряної оборони. Тому що виглядає невигідно та нерозумно збивати висококласними ракетами-перехоплювачами значно дешевші цілі. Саме тому в Україні намагаються створити багаторівневу систему ППО з різними типами озброєнь, коли, залежно від об'єкта атаки, визначатимуть чим його збивати – дорогими засобами чи дешевими.
Ракети Frankenburg Technologies, якщо вони й справді коштуватимуть по 2000 євро, будуть найдешевшими в арсеналі ЗСУ і ідеально підійдуть для боротьби із дронами. 

Defense One писав про те, що одна естонська ракета коштуватиме вдесятеро дешевше, ніж APKWS, яку також вважають бюджетним варіантом.

"Фактично, ця ракета має вартість менш як 40 тисяч доларів, це втричі дешевше за "шахед". Тобто йдеться про один із найбільш ефективних засобів знищення "шахедів" по складовій, ефективності, вартості тощо. Коли ми збивали "шахеди" ракетами, це було не зовсім раціонально. З використанням цих систем абсолютно змінюється економічний баланс на нашу користь", - розповідав про ракети APKWS в етері телеканалу Еспресо директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

ракета APKWS, фото: defensenews

Якщо естонці створять ще в кільканадцять разів дешевшу ракету, то вона може стати найефективнішою протидією російським дронам. 

Іншою перевагою угоди з естонцями може стати промоція співпраці з Україною серед іноземних виробників. Так видання Bloomberg пише, що все більше європейських оборонних компаній думають про виробництво в Україні

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", – сказав на зустрічі з представниками Frankenburg Technologies заступник міністра оборони Анатолій Клочко.
 

Теги:
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зброя
Естонія
ВПК
Війна з Росією
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