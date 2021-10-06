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Суд Чехії підтвердив вирок у 20 років ув'язнення чоловіку, який воював на сході України у складі окупаційних військ

6 жовтня, 2021 середа
22:53

Апеляційний суд Чехії підтвердив 20-річне ув'язнення для 33-річного чеського громадянина Мартіна Кантора, засудженого за участь у війні на сході України на боці російських окупантів

Про це повідомляє чеське видання iRozhlas.

"Можливо, це рішення відштовхне подібних авантюристів від участі у подібних заходах", - сказав голова апеляційної ради Іржі Лнієнічка.

Вирок за звинуваченням у теракті та участі у терористичній організації є остаточним. Кантора засудили заочно, оскільки місце його перебування наразі невідоме, його оголошено у міжнародний розшук.

За даними слідства, чоловік вилетів з Праги в липні 2015 року з наміром активно підтримувати окупаційні війська у війні проти України. Спочатку він дістався Ростова-на-Дону, звідки вирушив на схід України і незаконно перетнув кордон, після чого служив у лавах терористичної "ЛНР".

"Ситуація в Україні була достатньо задокументована чеськими ЗМІ на той час і підсудний навряд чи міг повірити, що це легальний уряд і легальна збройна сила. Це дійсно межує з психічним захворюванням", - сказав суддя.

Після прибуття Кантор підписав річний контракт на службу в окупаційній армії і пройшов навчання на снайпер, а потім брав участь у бойових діях. Він дослужився до сержанта і став командиром групи, після чого як учасник розвідувально-диверсійної групи особисто закладав міни.

Слідство має дані, що Кантор воював проти України принаймні до кінця 2017 року, але прокурор вважає, що він все ще продовжує свою злочинну діяльність.

"Підсудний Кантор повністю зізнається у злочині - надсилаючи своїм знайомим електронні листи та фотографії, в яких він описує, що робить в Україні", - сказав суддя.

Одна з фотографій зафіксувала його разом з іншим чехом, Лукашем Новачеком, який також був засуджений до 20 років ув'язнення за такі ж злочини.

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