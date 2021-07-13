Суд визнав банкрутом кондитерську компанію АВК та розпочав ліквідацію

Про це йдеться у постанові Господарського суду Донецької області від 8 липня.



"Визнати Приватне акціонерне товариство АВК, м.Маріуполь, Донецька область (87510, Донецька область, м.Маріуполь, проспект Луніна, будинок 42; код ЄДРПОУ 30482582) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців", - йдеться у документі.

У матеріалах справи йдеться, що суд визнав значну заборгованість АВК перед кредиторами, серед яких російський "Сбербанк", "Промінвестбанк", "Райффайзен банк Аваль" та фінансова компанія "Холастис".