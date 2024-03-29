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Близько 50% українських біженців, які опинилися у Польщі після повномасштабного вторгнення, висловлюють бажання повернутися в Україну, - дослідження

29 березня, 2024 п'ятниця
08:30
Суспільство на фото: українська жінка

Здебільшого це жінки з дітьми, які продовжують дистанційно навчатися в українських школах, а також люди зрілого віку, переважно україномовні та прихожани ПЦУ. Серед тих, хто має бажання повернутися найближчим часом або колись, — люди з більш вираженою українською ідентичністю, ті, хто відчувають гордість за свою країну, частіше відвідував Україну та більш оптимістично налаштований щодо строків закінчення війни

Результати дослідження на тему: "Шлях додому: хто з українських мігрантів та біженців планує повернутися" представив Інститут поведінкових досліджень при Амерікан Юніверсіті Київ (AЮK).

За результатами дослідження, приблизно 50% біженців і 30% мігрантів, які наразі живуть у Польщі, висловлюють намір повернутися. Серед них більшість жінок з дітьми, які продовжують дистанційно навчатися в українських школах, людей більш зрілого віку, переважно україномовних та прихожан ПЦУ. 

Серед тих, хто хотів би повернутися найближчим часом або колись, — люди з більш вираженою українською ідентичністю, для кого важливо почуватися українцем та відчуває більшу гордість за свою країну, частіше відвідував Україну та більш оптимістично налаштований щодо строків закінчення війни.

Водночас приблизно чверть українців не планують повертатися. Здебільшого мова йде про успішних підприємців, українці, які навчаються в польських вишах, молоді люди, які швидко знайшли собі заняття та опанували польську мову.

Ще приблизно 30% українців не мають остаточного рішення, де їм залишатися.

Науковці Інституту поведінкових досліджень опрацювали результати опитування, яке провела компанія Рейтинг-Онлайн, з понад 1000 українців у Польщі, охопивши не лише тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення (біженці), а й тих, хто мешкав у Польщі до 24 лютого 2022 року (мігранти). Оскільки українці становлять найбільшу групу мігрантів у Польщі: на них припадав 71% виданих дозволів на роботу та 98% дозволів на сезонну роботу.

Опитування провели 12-19 грудня 2023 року.

Відеопрезентація дослідження:

Теги:
Відео
Новини
Світ
Польща
біженці з України
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