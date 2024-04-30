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Держава має компенсувати конфіскацію майна в громадян, - правозахисник Тарахкало

30 квітня, 2024 вiвторок
12:17
Суспільство прикордонники, прикордонник, перевірка документів

Керівник Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало пояснив, що держава має право на конфіскацію майна громадян, якщо для цього є підстави, але в обовʼязковому порядку компенсувати вилучення

Про це він розповів в етері Еспресо

"Дійсно є певні обмеження, які можуть бути обґрунтовані війною. Втім, вони не можуть бути абсолютними. Якщо певними адміністративними рішеннями обмежуються права, які звужуються в межах закону, то це може бути проблемою", - вважає Тарахкало.

За словами правозахисника, держава може понести відповідальність, якщо буде встановлено порушення прав громадян

"Так само, якщо в громадян буде вилучатись певне майно без компенсації. Я хочу наголосити, що немає заборони на вилучення майна, якщо для цього є підстави, а є заборона вилучати таке майно без компенсації. Це теж може бути системною проблемою. Інша проблема полягає в заочних вироках суду. Тут взагалі немає ніякого регулювання. Тобто, в умовах війни таких проблем дійсно багато і по них будуть певні рішення, за які держава може понести відповідальність, якщо будуть встановлені порушення", - додав він.

Що передувало

Заяву про відступ України від деяких положень Конвенції з прав людини було опубліковано на сайті РЄ ввечері 28 квітня.

Там зазначається, що на період воєнного стану влада може здійснювати наступні заходи:

  • примусово відчужувати майно для потреб держави,
  • запроваджувати комендантську годину,
  • встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,
  • запроваджувати заборону на мирні зібрання й мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де запроваджено воєнний стан.

Заяву було подано ще 4 квітня, але оприлюднили її лише зараз.

Реакція ЄС

Речник ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі 29 квітня заявив, що Євросоюз із розумінням ставиться до заходів, яких вживає країна у стані війни.

"Якщо ми маємо проблему, або потенційну проблему з нашими українськими партнерами – ми її обговорюємо. Ми не вважаємо, що українські партнери будуть робити якісь кроки з "недоброї волі". Ми повністю розуміємо важкі та складні умови, в яких вони діють. У нас немає причин вважати, що вони будуть здійснювати будь-які кроки з метою порушити власні міжнародні зобов’язання, ті питання, цінності й принципи, які є дуже важливими для ЄС і для відносин між Україною і Європейським Союзом", – цитує його Укрінформ.

Речник ЄС утримався від коментарів стосовно відносин між Україною і Радою Європи, яку Київ поінформував про тимчасове обмеження універсальних прав людини через воєнний стан, адже ця організація є окремою та відмінною від ЄС.

При цьому Стано підтвердив, що повага до фундаментальних прав і свобод є надзвичайно важливою для ЄС, і її дотримання тісно пов’язане як із процесом вступу України до ЄС, так і з наданням Україні макрофінансової підтримки. Європейська сторона проводить уважний моніторинг та регулярну оцінку дотримання таких принципів, запевнив дипломат.

Теги:
Україна
ЄС
Свобода
Конституція України
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