Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Медична довідка для зарахування дітей на дистанційне навчання відтепер не потрібна

Медична довідка для зарахування дітей на дистанційне навчання відтепер не потрібна

Світлана Кравченко
6 серпня, 2024 вiвторок
10:39
Суспільство Дистанційне навчання

Міністерство науки й освіти України прийняло пропозицію освітнього омбудсмена щодо скасування обов'язкової подачі медичної довідки для зарахування учнів на дистанційну форму навчання

Зміст

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Згідно зі змінами у законодавстві копія медичної довідки № 086-1/о подається лише при зарахуванні на очну (денну, вечірню) форми та поєднанні очної форми з іншими формами здобуття загальної середньої освіти.

Як пояснив Горбачов, під час зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти на дистанційну або індивідуальну форму навчання керівник закладу освіти тепер не має права вимагати в батьків довідку № 086-1/о.

Омбудсмен нагадав, що у лютому 2024 року, під час громадського обговорення проєкту цього наказу, його служба надсилала низку пропозицій, зокрема щодо скасування вимоги надання довідки під час зарахування на дистанційну форму навчання.

"Вимога надання медичної довідки № 086-1/о перешкоджала дітям, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном або внутрішньо переміщеним дітям, які дистанційно продовжували навчання у своєму закладі, отримувати доступ до української освіти", - зазначив Горбачов.

Він пояснив, що пройти медичний огляд для зарахування до закладу освіти України, перебуваючи за кордоном або на ТОТ, діти не мають змоги. За словами омбудсмена, це порушувало їхні права та нівелювало бажання цих дітей та батьків здобувати освіту в закладі освіти України, адже частина продовжують або хотіли б здобувати освіту в українському закладі освіти, є ті, які йдуть до 1 класу або переводяться з одного закладу освіти до іншого.

За різними даними, наразі за кордоном перебувають від 500 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку.

Горбачов також додав, що для отримання доступу до української освіти батьки, повнолітні здобувачі освіти були змушені навіть вдаватися до купівлі медичної довідки за формою № 086-1/о, без проходження медичного огляду. Це продукує "чорний ринок" таких послуг та сприяє корупційним діям.

Крім того, служба освітнього омбудсмена ініціювала внесення змін щодо проведення медоглядів тих педагогів закладів освіти, які перебувають за кордоном, на окупованих територіях або є ВПО та продовжують працювати дистанційно. Причино такої ініціативи стало те, що пройти періодичний медичний огляд такі працівники теж не можуть. 

"Тому Служба освітнього омбудсмена звернулася з відповідним листом до Міністерства охорони здоров'я України із пропозицією розглянути можливість відтермінування проходження обов'язкових медичних оглядів для цих педагогічних працівників під час дистанційної роботи. Ми продовжуємо працювати над цим питанням", - зазначив Горбачов.

  • Для батьків, чиї діти йдуть до першого класу школи, або ж починають відвідувати дитячий садок, важливо знати де та як вчасно отримати необхідні для цього медичні довідки. Куди йти, як і коли отримати ці медичні довідки, читайте на "Еспресо.Захід".
Теги:
Україна
освіта
Медицина
дистанційне навчання
Читайте також:
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
Автор Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.97
    Купівля 40.97
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.73
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 серпня
11:59
У Луцьку стався вибух: є постраждалі, причетного затримали
У Херсоні росіяни з дрона скинули вибухівку на двох жінок
11:54
На Одещині іноземці везли 16 чоловіків за кордон у рефрижераторі з м'ясом
11:48
Ексклюзив
На Покровському напрямку зосереджено найбільше угруповання РФ, - "Інформаційний спротив"
11:40
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи повернеться в Україну сильна спека
11:38
На фото: Камалія пригадала, як співала перед Путіним
Камалія прокоментувала фото, які викликали чутки про її побиття
11:27
У Києві трамвай без водія з’їхав згори та розбив близько 10 автомобілів
11:14
Оновлено
Вибух
Ракетна атака по центру Харкову: під завалами пошкодженої будівлі можуть бути люди
10:52
Курська область
У Курській області РФ заявили, начебто ЗСУ спробували прорвати кордон
10:51
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Сподіваюсь, що бригади ЗСУ отримають підсилення: Згурець про складну ситуацію під Торецьком
10:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Невизначеність щодо спортивного майбутнього в Україні та розірвання дипломатичних відносин з Малі. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
10:31
ЦНАП
Уряд розширив перелік соцпослуг, які можна отримати у ЦНАПах
10:16
Служба безпеки України
Готувався підпалити ТЦК та релейні шафи на залізниці: мешканцю Одещини оголосили підозру у держзраді
10:01
OPINION
Оксана Забужко
Як розуміти Вампірляндію
09:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар і євро
09:48
Опади
У Росії прорвало четверту дамбу за останні два тижні
09:48
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області: під Курськом лунали вибухи і сталася пожежа
09:47
Джамала
Джамала вирушить у перший за час повномасштабної війни концертний тур Україною
09:28
Ексклюзив
Куп'янськ
У Куп'янську підняли олімпійський прапор, - начальник МВА Беседін
09:13
Іран Росія
Іран попросив у Росії новітні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем, - NYT
09:08
ракетна атака на Охматдит
У МОЗ повідомили, хто увійде до складу ради з відновлення Охматдиту
09:04
Донецька область
На Донеччині за добу окупанти вбили людину і двох поранили
08:36
Ексклюзив
Росіяни випробовують нову тактику на Запорізькому фронті, - депутат міськради Кирильчук
08:32
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті було 133 боєзіткнення, третина з них - на Покровському напрямку
08:21
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО, у кількох областях лунали вибухи
08:17
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Нічна атака РФ: українська ППО збила 4 ракети і 15 "шахедів"
08:01
OPINION
Олександр Морозов
Проблема ЗСУ: чомусь всі усього бояться
07:55
Андрій Ярмоленко, Динамо - Партизан
"Динамо" - "Рейнджерс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
07:52
Інфографіка
Втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів і 4 ворожі танки
07:39
Анонс
Євгенія Казбекова, скелелазіння
Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 6 серпня. Розклад
07:34
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Військові у Бангладеш оголосили про формування тимчасового уряду на тлі масових протестів
07:11
Може йтися про понад $200 млн: мінʼюст США намагається конфіскувати для України гроші Лазаренка
06:49
тренування армії США в Румунії
США завершили виведення своїх військ з Нігеру
06:35
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ вивела у Чорне море другий ракетоносій: загальний залп - до 8 "калібрів"
06:01
Інфографіка
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 10-го дня змагань
05:22
Ілюстративне фото
В Іраку ракетами атакували військову базу: щонайменше 5 поранених, серед них - американські військові
03:57
Google
У США Google визнали винним у незаконній монополії серед пошуковиків
03:04
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"
02:39
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: розпочато розслідування
02:05
Єгор Чернєв
"Сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами наведення": нардеп Чернєв про F-16, надані Україні
01:54
Ілюстративне фото
"Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 5 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV