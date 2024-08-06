Медична довідка для зарахування дітей на дистанційне навчання відтепер не потрібна

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Згідно зі змінами у законодавстві копія медичної довідки № 086-1/о подається лише при зарахуванні на очну (денну, вечірню) форми та поєднанні очної форми з іншими формами здобуття загальної середньої освіти.

Як пояснив Горбачов, під час зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти на дистанційну або індивідуальну форму навчання керівник закладу освіти тепер не має права вимагати в батьків довідку № 086-1/о.

Омбудсмен нагадав, що у лютому 2024 року, під час громадського обговорення проєкту цього наказу, його служба надсилала низку пропозицій, зокрема щодо скасування вимоги надання довідки під час зарахування на дистанційну форму навчання.

"Вимога надання медичної довідки № 086-1/о перешкоджала дітям, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном або внутрішньо переміщеним дітям, які дистанційно продовжували навчання у своєму закладі, отримувати доступ до української освіти", - зазначив Горбачов.

Він пояснив, що пройти медичний огляд для зарахування до закладу освіти України, перебуваючи за кордоном або на ТОТ, діти не мають змоги. За словами омбудсмена, це порушувало їхні права та нівелювало бажання цих дітей та батьків здобувати освіту в закладі освіти України, адже частина продовжують або хотіли б здобувати освіту в українському закладі освіти, є ті, які йдуть до 1 класу або переводяться з одного закладу освіти до іншого.

За різними даними, наразі за кордоном перебувають від 500 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку.

Горбачов також додав, що для отримання доступу до української освіти батьки, повнолітні здобувачі освіти були змушені навіть вдаватися до купівлі медичної довідки за формою № 086-1/о, без проходження медичного огляду. Це продукує "чорний ринок" таких послуг та сприяє корупційним діям.

Крім того, служба освітнього омбудсмена ініціювала внесення змін щодо проведення медоглядів тих педагогів закладів освіти, які перебувають за кордоном, на окупованих територіях або є ВПО та продовжують працювати дистанційно. Причино такої ініціативи стало те, що пройти періодичний медичний огляд такі працівники теж не можуть.

"Тому Служба освітнього омбудсмена звернулася з відповідним листом до Міністерства охорони здоров'я України із пропозицією розглянути можливість відтермінування проходження обов'язкових медичних оглядів для цих педагогічних працівників під час дистанційної роботи. Ми продовжуємо працювати над цим питанням", - зазначив Горбачов.