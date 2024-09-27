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Новий законопроєкт про розкриття банківської таємниці порушує Конституцію, - адвокатка Пушина

Тетяна Нижник
27 вересня, 2024 п'ятниця
19:19
Суспільство

Законопроєктом 11043 планується запровадити нову підставу для розкриття банками даних щодо юридичних і фізичних осіб, що становлять банківську та комерційну таємницю

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Про це розповіла адвокатка Наталія Пушина в етері телеканалу "Еспресо".

"Банки України за запитом Національної поліції зможуть розкривати таємницю свого клієнта щодо банківських операцій. Законодавець планує і формулює це так: йдеться про банківські операції, які містять ознаки кримінального правопорушення. Серед інформації, яка буде передаватися правоохоронцям, є всі дані клієнта банку, отримувача такої операції, ідентифікаційні дані, а також геопросторові дані банківської операції. Найголовніше, що клієнтів банків примусять надавати письмовий дозвіл на розкриття такої банківської таємниці, і це стане обов’язковою умовою для укладання договору про надання платіжних послуг. Якщо клієнт не погодиться надавати письмовий дозвіл, це буде підставою для відмови банком в укладанні договору про надання платіжних послуг", - повідомила вона.

Законопроєкт порушує статтю 32 Конституції України, де йдеться про те, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, зауважила  адвокатка.

"Це квінтесенція, можливо, ноу-хау наших законодавців. Усі країни дуже обережно ставляться до банківської таємниці, саме до втручання в особисте життя своїх громадян, клієнтів банків. Крім того, законодавством чітко врегульовано, в яких підставах це може бути втручання здійснено. У нас цим законопроєктом чітких підстав для надання такої інформації або навіть надсилання поліцією запиту про розкриття такої банківської інформації немає. Законодавець лише передбачає, на яких підставах це може бути зроблено. Це ознаки, не кримінальне провадження, яке вже існує, а саме ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями Кримінального кодексу, серед яких є крадіжка, шахрайство тощо", - пояснила Пушина.

Також за умови того, що відповідну інформацію правоохоронний орган буде отримувати не за ухвалою суду, а за власним запитом, без внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, це буде порушенням Кримінально-процесуального кодексу, каже адвокатка.

"Це порушення статті 222 КПК України - "Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування". За збереження такої інформації орган досудового розслідування не буде нести відповідальність", - додала вона.

  • Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт 11043. Передбачається, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають запит від поліції.

Теги:
Кримінал
Україна
НБУ
ВРУ
поліція
Конституція України
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