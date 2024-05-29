"Протягом тридцяти років понад 44 тис. українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії": Сирський привітав воїнів-миротворців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військових із Міжнародним днем миротворців Організації об’єднаних націй
Про це він написав у Telegram.
Він зазначив, що у період з 1992 до 2022 року військовослужбовці Збройних Сил України брали активну участь у миротворчих місіях під егідою ООН.
"Протягом тридцяти років понад 44 тисячі українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН. Але у зв’язку з початком російської широкомасштабної агресії було ухвалено рішення про відкликання українських миротворців. Це важливий крок, адже серед миротворців досвідчені кадрові військовослужбовці з бойовим досвідом, які потрібні були Україні у цей скрутний час", - написав він.
Сирський підкреслив, що протягом цих 30 років українські воїни зарекомендували себе мужніми, стійкими та професійними миротворцями, які часто ціною власного життя рятували цивільних.
"Дорогі ветерани-миротворці! Щиро дякую Вам за подвиг в ім’я встановлення миру у всьому світі! Щиро дякую за Ваш героїзм та стійкість! Особлива моя подяка кожному ветерану-миротворцю, який знову став до лав Збройних Сил України і боронить нашу Батьківщину від російських окупантів та наближає мир на нашій українській землі. Вічна пам’ять і вічна слава українським миротворцям, які загинули і не повернулися з місій", - додав головком ЗСУ.
- 23 травня президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітали військових із Днем морської піхоти.
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