"Протягом тридцяти років понад 44 тис. українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії": Сирський привітав воїнів-миротворців

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що у період з 1992 до 2022 року військовослужбовці Збройних Сил України брали активну участь у миротворчих місіях під егідою ООН.

"Протягом тридцяти років понад 44 тисячі українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН. Але у зв’язку з початком російської широкомасштабної агресії було ухвалено рішення про відкликання українських миротворців. Це важливий крок, адже серед миротворців досвідчені кадрові військовослужбовці з бойовим досвідом, які потрібні були Україні у цей скрутний час", - написав він.

Сирський підкреслив, що протягом цих 30 років українські воїни зарекомендували себе мужніми, стійкими та професійними миротворцями, які часто ціною власного життя рятували цивільних.

"Дорогі ветерани-миротворці! Щиро дякую Вам за подвиг в ім’я встановлення миру у всьому світі! Щиро дякую за Ваш героїзм та стійкість! Особлива моя подяка кожному ветерану-миротворцю, який знову став до лав Збройних Сил України і боронить нашу Батьківщину від російських окупантів та наближає мир на нашій українській землі. Вічна пам’ять і вічна слава українським миротворцям, які загинули і не повернулися з місій", - додав головком ЗСУ.