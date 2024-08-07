"Ситуація не на боці збереження історичної спадщини": Рух ЧЕСНО про забудову урочища Китаїв

Про це розповіла аналітикиня Руху ЧЕСНО Аміна Лікар в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про урочище Китаїв, то маємо на увазі дві земельні ділянки розміром понад 4 га та понад 21 га. Ситуація наразі перебуває в глухому куті: в обидвох справах програли суд першої інстанції, і все відбувається на користь орендаря, тобто ПрАТ "Київська овочева фабрика". Апеляційний суд постановив, що на обидвох ділянках має бути проведена комплексна судова експертиза, щоб визначити, чи справді територія ділянок заходить на пам’ятку археології, і чи розташовані там об’єкти археології", - зазначила вона.

Однак у судових справах вже є достатня кількість документації і матеріалів, щоб стверджувати, що Китаївський археологічний комплекс справді є важливою пам’яткою архітектури. Додаткових судових експертиз не потрібно, каже аналітикиня.

"Ситуація зараз точно не на боці збереження історичної спадщини і Китаєва зокрема, тому що на період, доки будуть здійснені судові експертизи, розгляд судових справ припиняється. Також на засіданні Київради 4 липня ухвалили поновлення договорів із орендарем Київська овочева фабрика в урочищах Самбурки і Болгарське. Це також території, які межують із Китаївським археологічним комплексом", - додала вона.

Громадськість активно виступає проти забудови. Люди приходить на суди, реєструють петиції, зауважила Лікар: "Ми маємо петицію від квітня, яка зібрала майже 9 тис. голосів, що стало рекордом. Однак судові справи на боці забудовника".

У судових справах Київська міська рада виступає із Київською овочевою фабрикою на боці відповідача, каже аналітикиня.



"Виконавчий орган Київської влади, Київська міська державна адміністрація виступає на боці позивача з метою збереження Китаївського археологічного комплексу. Виникає такий собі дисонанс. Адже Київська міська рада подовжила договір оренди із ПрАТ "Київська овочева фабрика" на трьох земельних ділянках, які межують з археологічним Китаївським археологічним комплексом. Жодної реакції після цього скандального голосування, яке відбулося 4 липня, ще не було. Представники Київської міської ради в апеляційному суді не з’являлися", - додала вона.