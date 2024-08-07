"Ситуація не на боці збереження історичної спадщини": Рух ЧЕСНО про забудову урочища Китаїв
У Києві забудовник планує знищити історичне урочище Китаїв. Судові справи зараз на боці забудовника
Про це розповіла аналітикиня Руху ЧЕСНО Аміна Лікар в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли ми говоримо про урочище Китаїв, то маємо на увазі дві земельні ділянки розміром понад 4 га та понад 21 га. Ситуація наразі перебуває в глухому куті: в обидвох справах програли суд першої інстанції, і все відбувається на користь орендаря, тобто ПрАТ "Київська овочева фабрика". Апеляційний суд постановив, що на обидвох ділянках має бути проведена комплексна судова експертиза, щоб визначити, чи справді територія ділянок заходить на пам’ятку археології, і чи розташовані там об’єкти археології", - зазначила вона.
Однак у судових справах вже є достатня кількість документації і матеріалів, щоб стверджувати, що Китаївський археологічний комплекс справді є важливою пам’яткою архітектури. Додаткових судових експертиз не потрібно, каже аналітикиня.
"Ситуація зараз точно не на боці збереження історичної спадщини і Китаєва зокрема, тому що на період, доки будуть здійснені судові експертизи, розгляд судових справ припиняється. Також на засіданні Київради 4 липня ухвалили поновлення договорів із орендарем Київська овочева фабрика в урочищах Самбурки і Болгарське. Це також території, які межують із Китаївським археологічним комплексом", - додала вона.
Громадськість активно виступає проти забудови. Люди приходить на суди, реєструють петиції, зауважила Лікар: "Ми маємо петицію від квітня, яка зібрала майже 9 тис. голосів, що стало рекордом. Однак судові справи на боці забудовника".
У судових справах Київська міська рада виступає із Київською овочевою фабрикою на боці відповідача, каже аналітикиня.
"Виконавчий орган Київської влади, Київська міська державна адміністрація виступає на боці позивача з метою збереження Китаївського археологічного комплексу. Виникає такий собі дисонанс. Адже Київська міська рада подовжила договір оренди із ПрАТ "Київська овочева фабрика" на трьох земельних ділянках, які межують з археологічним Китаївським археологічним комплексом. Жодної реакції після цього скандального голосування, яке відбулося 4 липня, ще не було. Представники Київської міської ради в апеляційному суді не з’являлися", - додала вона.
- Вперше Китаївське урочище передали в оренду ще в 2004 році. У 2007 році змінилося цільове призначення, яке дозволило здійснювати будівництво на території Китаївського урочища.
- Судові справи розпочалися у вересні 2023 року за позовом генерального прокурора. Офіс генпрокурора вимагав передати ці ділянки в державну власність, тому що це пам’ятка археології, і припинити будь-яке будівництво там.
- В кінці липня збігав термін договору оренди на 20 років. Його потрібно було подовжити, власне, що й зробила Київрада на трьох ділянках з п’яти. Дві інші ділянки зараз перебувають на етапі судових експертиз.
- Забудувати урочище Китаїв має намір компанія KAN Development, співзасновником якої є Ігор Ніконов. До 2015 року він був першим заступником Віталія Кличка. Київська овочева фабрика уклала інвестиційний договір. Спочатку це була компанія Saga Development, зараз компанією-забудовником є KAN Development.
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