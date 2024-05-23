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"Тобою скористалися": в Україні стартувала інформаційна кампанія із запобігання торгівлі людьми

23 травня, 2024 четвер
12:52
Суспільство

Міжнародна організація з міграції в Україні (МОМ) запустила інформаційну кампанію "Тобою скористалися", яка має на меті протидіяти торгівлі людьми

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

За даними ООН, з 1991 року від експлуатації постраждали понад 300 тисяч українців. Лише за 2023 рік Міжнародна організація з міграції допомогла понад 370 потерпілим. Водночас за 2024 рік в Україні зафіксували вже 117 випадків торгівлі людьми. 

Спеціалістка програми з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Анна Чернявська заявила, що на тлі війни в Україні спостерігається погіршення ситуації, адже все більше людей втратили роботу і дохід, а хтось зазнав проблем із психічним та фізичним здоров’ям. 

"Всі ці фактори посилюють готовність людей приймати ризиковані пропозиції", - пояснює спеціалістка.

В організації з міграції зазначають, що торгівля людьми - це не лише про реальний продаж людей. Найпоширеніша форма сучасного рабства - це трудова експлуатація. 

За даними останнього дослідження, кожен другий українець серед 59% опитаних готовий погодитися на ризиковану пропозицію роботи за кордоном чи в Україні, наражаючи себе на небезпеку. 

"Дуже часто люди опиняються у складних життєвих обставинах, залишаються без роботи, переїжджають з міста в місто, й інколи здається, що ось вона, рятівна паличка, бажана робота з високою зарплатнею, чи щось в такому ж стилі", - каже начальник відділу міжнародного співробітництва Мінсоцполітики Роман Волошин.

Проте у МОМ наголошують, що існують "червоні прапорці", за якими людина може зрозуміти, що пропозиція роботи надалі може призвести до трудової експлуатації.

За словами Анни Чернявської, це може бути пропозиція неофіційного працевлаштування, коли постійно підганяють, коли пропонують "захмарні" умови роботи, безкоштовне проживання, харчування. Також схожим індикатором може бути, коли у людини просять віддати оригінал паспорта, телефон чи персональні речі.

Якщо щось із переліченого стосується вас - телефонуйте до Національної безкоштовної гарячої лінії 527 та 0 800 505 501 або скористайтеся чат-ботом у телеграмі @SafeMigrationBot. Детальнішу інформацію також можна знайти на сайті з протидії торгівлі людьми: stoptrafficking.org.

З 2000 року представництво МОМ в Україні вже надало реінтеграційну допомогу понад 20 тисячам постраждалим від торгівлі людьми. Зокрема, це правові консультації та представництво інтересів у суді, медична допомога, психологічні консультації, допомога з облаштуванням житла, навчання для підвищення кваліфікації та грантові програми для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес. 
 

Теги:
Новини
Україна
торгівля людьми
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