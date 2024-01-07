"У мене є мрія охопити усіх наших загиблих героїнь", - офіцерка Білозерська розповіла про портрети, намальовані ручкою

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Малюю тільки гелевою ручкою на папері, іншому не навчилася. Мене ніхто і ніколи не навчав малювати, якось вийшло само; ще молодою людиною я іноді малювала портрети своїх друзів, знайомих, а також відомих політиків", - каже Білозерська.

Військова у 2014 році доєдналася до лав "Правого сектора". А після проходження навчання отримала звання офіцера. Вона написала книгу "Щоденник нелегального солдата", яку висунули на Національну премію імені Тараса Шевченка. Жінка продовжує вести свій щоденник, який хоче видати у вигляді книги після закінчення війни.

Знову до малювання її повернула хвороба. Як поділилася Олена, напередодні Нового року через стан здоров'я пропустила важливі навчання, що її неабияк засмутило, а оскільки тоді стало більше вільного часу під час лікування, то почала малювати портрети.

"Я малюю не тільки жінок і не тільки загиблих. Хлопців, героїв наших теж малюю і загиблих, і живих. А чому дівчата? Бо скажу чесно, що у мене є мрія і надія охопити всіх наших загиблих героїнь, які віддали своє життя на цій війні за Україну і можливо потім видати якийсь альбом їхньої пам'яті. Тобто оці малюнки й невеличкі біографії, теплі, душевно написані. А хлопців при всьому бажанні теж дуже хотілося б вшанувати, але одна людина, на жаль, не може створити портрети усіх наших чоловіків", - розповідає військова.

Нині Білозерська намалювала вже 29 портретів полеглих захисниць, а на своїй сторінці у фейсбуці поки опублікувала трошки менш як 24.

Фото: ФБ/Олена Білозерська

Тривалість створення однієї роботи мисткині вимірюється у вечорах.

"І я так помітила, що ті, які я малюю пізніше, нещодавні портрети, за якістю набагато кращі, тому набиваю руку і трошки я теж вчуся. Зараз я вже одужала і повертаюся до виконання службових обов'язків, то я, звичайно, рідше зможу малювати. Але все ж сподіваюся, що у мене колись вистачить можливостей намалювати усіх наших захисниць", - розповідає Білозерська.

Фото: Facebook

Водночас про дуже багатьох героїнь наразі немає інформації: "Можливо буде перший том, а другий - після закінчення війни".