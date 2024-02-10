Вінниця піднялася на перше місце у допомозі ЗСУ: депутатка Верлан-Кульшенко розповіла, що спонукало до такого кроку

Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

"Тривалий час наші вінничани вели гостру роботу по тому, щоб стимулювати міську владу передавати кошти на ЗСУ. Ще влітку ми були серед тих міст, які передали на Збройні Сили України лише 300 тис. грн. Тому за останні пів року така активізація була пов'язана насамперед з численними зверненнями громадян, потім зі зміною ставлення міської влади до процесу закупівлі й міська рада вийшла вже на тендери. На завершення, це дало потужний результат, коли в бюджеті міської ради передбачені кошти на Збройні Сили й на оборону, укріплення території міста", - пояснила депутатка Вінницької міської ради.

За її словами, такому результату спонукали пікети жителів, які виступали перед початком сесії міської ради, а також зовнішня оцінка, де Вінниччина виявилася поміж останніх, які виділяли кошти на ЗСУ.

"Зараз ідуть дискусії серед громадськості, що великі кошти виділяють на асфальтування, спорудження нових будівель. І члени громади не дуже підтримують такі рішення міської ради, говорять, що споруджувати будемо після військових дій", - пояснила Верлан-Кульшенко.

Нині Вінниця будує укріплення біля закладів освіти, проте є об'єкти, де це затягнулося: "Чотири укріплення, які обіцяла спорудити міська влада біля шкіл до сьогоднішнього часу споруджуються, хоча кошти виділялися і було обіцяно, що це до середини 2023 року й ці процеси зависли".

Що передувало

За результатами аналізу даних станом на 7 лютого 2024 року, Вінниця зайняла перше місце у рейтингу фінансової допомоги та підтримки Збройних Сил України, яка передбачена в бюджеті. Дослідження, оприлюднене ГО "Громадський контроль", враховувало обсяги коштів, виділених на оборону, у відсотковому відношенні до загальної суми бюджетних витрат, пише міськрада.

Фото: Скрін

Вінниця виділяє майже 10% власного бюджету на допомогу захисникам та захисницям. Друге місце в рейтингу посів Луцьк. Далі слідують Чернігів, Івано-Франківськ, Житомир, Львів, Черкаси, Кривий Ріг, Тернопіль та Одеса.

У 2024 році у Вінницькій міській територіальній громаді на пріоритет "Безпека та оборона", а саме на підтримку ЗСУ та впровадження безпекових заходів, передбачено майже 1 млрд гривень. Це становить третину коштів, які не входять до захищених статей бюджету. З них понад 610 млн гривень спрямовано на допомогу ЗСУ, а решта коштів – на посилення безпекових заходів, такі як будівництво протирадіаційних укриттів та інші заходи.