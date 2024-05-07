Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Запорука довголіття: 8 суперфудів для здорового життя людей після 50

Запорука довголіття: 8 суперфудів для здорового життя людей після 50

7 травня, 2024 вiвторок
22:00
Суспільство Корисні для здоров'я продукти
Зміст

Секрети життя після 50 років: додавайте ці суперфуди до свого щоденного раціону, щоб почуватись активними та здоровими

Після 50 років організм зазнає змін, які можуть впливати на здоров'я та загальний стан людини. Особливо важливо стежити за харчуванням, оскільки воно може впливати на ризик розвитку різних захворювань, таких як серцево-судинні недуги, діабет, остеопороз та інше. Крім уповільнення метаболізму, організм також має тенденцію збільшення ламкості кісток, погіршення процесів травлення та зменшення м'язової маси.

У цей період рекомендується звернути увагу на раціон, збалансувати та додати до нього більше овочів, фруктів, білків, здорових жирів. Варто обмежити споживання продуктів, які містять велику кількість цукрів, солі та трансжирів.

Експерти в матеріалі AARP, підтверджуючи дані науковими статтями, звертають особливу увагу на 8 груп суперфудів, які важливо включити у свій щоденний раціон.

Листові зелені овочі

Після досягнення певного віку, кістки стають більш крихкими, тому важливо забезпечувати їх достатньою кількістю кальцію. Нежирні молочні продукти, такі як молоко, йогурт та сир, є чудовим джерелом кальцію, як і темно-зелені листові овочі. Найкращими джерелами є капуста, рукола, броколі та шпинат.

Зелені овочі містять клітковину, яка сприяє покращенню роботи м'язів та здоров'ю серця. Ці корисні продукти можна легко включити в раціон для підтримки міцності кісток.

Також низка досліджень простежують позитивний вплив споживання цих овочів для підтримки загального здоров'я. Так, дослідження 2021 року, що було проведено австралійськими вченими та опубліковане в The Journal of Nutrition, мало цікаві висновки. Лише одна чашка на день зелених листкових овочів, допомогла людям зміцнити м’язи нижніх кінцівок на 11%.

Деякі горіхи та насіння

Горіхи та насіння вважаються корисними через їхній високий вміст поживних речовин, таких як білки, корисні жири, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Звісно всі вони різні за складом, тому експерти зазначають, що важливо дотримуватись денної норми споживання: 24 горіхи мигдалю, 18 – кеш'ю, 35 – арахісу та близько 15 половинок пекана.

Горіхи та насіння містять багато білків, які є важливим будівельним матеріалом для м'язів, кісток та інших тканин. Вони є джерелом здорових жирів, включно з омега-3 та омега-6 жирними кислотами. Горіхи також багаті на вітаміни, такі як вітамін Е, В, К та інше. Тому не нехтуйте вживанням цих продуктів, а для урізноманітнення раціону ви можете додати ще насіння, наприклад, лляне, гарбузове або чіа.

Дослідження показують, що споживання горіхів та насіння може знижувати ризик захворювань серця та інших серцево-судинних хвороб через вміст здорових жирів та антиоксидантів. Так, дослідження, яке було проведено Мічиганським університетом у 2021 році, демонструє важливі висновки: один з'їдений хот-дог може коштувати людині 36 хвилин життя, а невелика порція горіхів, навпаки, може додати вам 26 хвилин життя.

Фото: Freepik

Риба та інші морепродукти

Риба, особливо такі види як лосось, тріска, тунець та форель, є важливими джерелами білка, що має значний вплив на здоров'я, особливо для тих, кому за 50. Білок, що міститься в рибі, виступає в ролі будівельного матеріалу для м'язової тканини, яка зменшується з віком.

Крім того, риба також містить велику кількість незамінних жирних кислот омега-3, які сприяють здоров'ю серця та мозку, а також важливі вітаміни та мінерали, такі як вітамін D, В12 та йод, що особливо корисні для людей похилого віку. Експерти зазначають, що два-три прийоми морепродуктів протягом тижня допоможуть знизити ризик смертності, яка наступає внаслідок найпоширеніших хронічних захворювань, приблизно на 17%.

Кисломолочний сир

Якщо продовжувати тему білку, тоді варто одразу згадати про кисломолочний або домашній сир. Цей продукт є джерелом сироваткового протеїну, що важливий для стимулювання синтезу м'язового білка. Це особливо корисно для тих, хто займається фізичними вправами, оскільки він допомагає відновлювати м'язові тканини після тренувань. Порівняно з протеїновими коктейлями та добавками на основі сироваткового протеїну, кисломолочний сир є більш природнім та доступним джерелом.

Крім того, він містить значну кількість кальцію та вітаміну D, які є важливими для здоров'я кісток і загального благополуччя. Як зазначають фахівці, після 35 років людина починає поступово втрачати щільність кісткової тканини, тому важливо вчасно поповнювати організм цими вітамінами та мінералами.

Фото: Freepik

Ягоди

Ягоди є важливим доповнення до раціону для людей. Вони містять багато клітковини, яка сприяє здоров'ю кишечника та підтримує нормальну роботу травної системи.

Крім того, ягоди, такі як ожина, смородина, малина, чорниця та інші, містять велику кількість вітаміну C, який важливий для зміцнення імунної системи та боротьби зі запаленнями. Вони також є відмінним джерелом антиоксидантів, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, запобігають старінню, знижують ризик розвитку хвороб серця та інших захворювань.

Вчені з Університету Тафтса у 2020 році провели масштабне дослідження. Вони розглянули харчування 2800 людей віком від 50 років протягом 20 років та виявили, ті, хто додавали до свого раціону мало продуктів, що місять флавоноїди, мали в 2-4 рази частіше розлад когнітивних функцій – деменцію. Варто зазначити, що флавоноїди містяться в значних кількостях у ягодах, яблуках та трав'яному чаї.

Таким чином, додавання ягід у раціон може сприяти збереженню здоров'я та покращенню якості життя для людей після 50 років. Денна норма для людей цього віку складає 21 грам для жінок та 30 грам для чоловіків.

Авокадо

Про корисні властивості цього суперфуду вже відомо, мабуть, всім. Авокадо містить корисні жири, які допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину в крові, тому зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

Воно є цінним джерелом вітамінів С, К, E, B-6 та фолієвої кислоти, а також містить такі мінерали, як калій, магній та мідь, які важливі для різних функцій організму, включно з підтримкою імунної системи та здоров'я кісток.

Авокадо містить антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, запобігають старінню та зменшують ризик розвитку захворювань. Тобто цей продукт має антивікові властивості.

Авокадо

Фото: Freepik

Бобові

Ці прості та доступні для нас продукти часто залишаються недооціненими, а дарма. Квасоля містить багато клітковини, яка сприяє здоров'ю шлунково-кишкового тракту, знижує рівень холестерину, допомагає підтримувати мікрофлору кишечнику. Вона є важливим джерелом рослинного білка, що робить її ідеальним вибором для вегетаріанців та веганів, а також для тих, хто шукає альтернативу м'ясу. Крім того, вона є досить низькокалорійною.

Квасоля, як інші бобові, містить різноманітні мінерали, багата залізом, калієм та магнієм, які важливі для здоров'я крові, серця та м'язів.

Вода

Вода – це основа всього живого, вона відіграє критичну роль у роботі організму та підтриманні його функцій. Питна вода бере участь у регуляції температури тіла, забезпечує доставку поживних речовин і кисню до клітин, а також сприяє виведенню токсинів з організму через сечовивідну систему. Також, достатнє споживання води може допомогти у підтримці нормального функціонування кишечника, що особливо важливо з віком. Значну увагу питтю води варто приділяти у спекотні дні та під час фізичних вправ або роботи в саду чи на городі.

Не забувайте, що людина часто помилково плутає відчуття спраги та голоду, тому важливо забезпечити своєму організму достатню гідратацію, щоб забезпечити нормальну харчову поведінку.

Теги:
Новини
Здоров'я
корисні поради
Читайте також:
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
Кримський міст
6 травня, 2024 понедiлок
Росія припинила використовувати Кримський міст для забезпечення військ, - The Independent
речник Держдепу США Метью Міллер
6 травня, 2024 понедiлок
Держдеп США: Путін - президент РФ і діятиме в цій ролі
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
22:16
ГУР
ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С
21:55
Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами
21:20
Берлін, 9 травня 2023
У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня
21:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості дій противника неподалік Харкова й Сум, літній наступ РФ та мобілізація до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:15
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем
21:13
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку
20:51
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном
20:34
За позовом прокуратури державі повернуто землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
20:23
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
20:16
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі
20:08
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Путін і друге пришестя Христа
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 804-го дня війни: біля Новомихайлівки зупинили оригінальний штурм окупантів, Укрзалізниця встановила рекорд, а енергетики створюють "розумні" електромережі
19:59
Ексклюзив
мобілізація
"Можна оштрафувати кожного військовозобов'язаного": нардеп Осадчук про покарання, яке передбачає законопроєкт про мобілізацію
19:56
Джордж Камбосос
Суперник Ломаченка перед боєм з українцем порівняв його з Ейнштейном
19:50
ЗСУ дрон безпілотник
Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем
19:37
суд
Крадіжки, ДТП і ймовірне зґвалтування: ЗМІ назвали кількість зупинених справ через мобілізацію обвинувачених
19:34
Володимир Зеленський
Зеленський особисто запросив на Саміт миру ще 4 країни
19:24
Apple
Apple представила два нові планшети iPad Air та iPad Pro
19:07
Смартфон
Офіційні канали Дії та Мінцифри з'явилися у WhatsApp
18:52
Кропивницький кримінал суспільство
У парку розваг Кропивницького жінка випала з оглядового колеса і розбилась
18:51
міжнародна організація Freedom House
РФ визнала небажаною міжнародну організацію Freedom House, яка закликала допомагати Україні
18:49
Трамп
Трамп закликав Грін відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку, - ЗМІ
18:44
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
У ворога ще є два тижні "вікна можливостей": полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:44
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
ПСЖ -"Борусія Дортмунд": букмекери дали фінальний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
18:40
на фото наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Артобстріли й 14 дронів: окупанти поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині
18:35
Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року
Внаслідок ракетних обстрілів Одеси 29, 30 квітня та 1 травня у лікарнях досі перебувають 15 людей
18:32
Латвія технології допомога Україні
Латвія передала Україні засоби зв'язку на 100 тис. євро
18:27
Оновлено
Військово-лікарська комісія, ВЛК
У Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний. Прокуратура відкрила провадження
18:26
Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" вимагає у європейських топ-клубів 70 млн євро за свого зіркового футболіста
18:16
хакер
Британія, США й Австралія запровадили санкції проти російського лідера хакерської мережі LockBit
18:15
Patriot
Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot
18:07
OPINION
Віктор Шлінчак
Новина про Мішель Обаму — це скислий інформаційний борщ
17:56
Білорусь видала паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси, - "Гаюн"
17:53
війна з Росією ЄС допомога Україні зброя для України Кабмін України
Понад 140 учасників: у Брюсселі відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
17:46
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Україна може використовувати італійську зброю лише в межах своїх кордонів, - глава МЗС Таяні
17:45
На фото: Macklemore
Американський репер Macklemore випустив трек на підтримку Палестини
17:43
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій
17:39
Олександр Усик
"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика
17:31
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть: Defence Express про військові навчання РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV