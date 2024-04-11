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Зниклий безвісти за особливих обставин та особа, яка визнана безвісти відсутньою: правозахисниця Денісова розповіла алгоритм дій для родин

11 квітня, 2024 четвер
10:09
Суспільство Людмила Денісова

Очільниця Українського центру захисту прав людини правозахисниця Людмила Денісова пояснила, що в країні існують два статуси для осіб, що зникли безвісти: зниклий безвісти за особливих обставин та безвісти відсутній

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні дуже шалена кількість людей, які зникли безвісти, але тут треба уточнити, тому що є два статуси зниклий безвісти. Перший - це статус зниклий безвісти за особливих обставин, людина набуває такого статусу, коли інформація про зникнення безвісти вноситься в Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин і це різне для членів сім'ї й розмір пенсії. Інше - це особа, яка визнана безвісти відсутньою, це стосується військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій; це необхідне рішення суду. Суд визнає людину особою безвісти відсутньою і держава гарантує членам сім'ї, як і безвісти зниклого за особливих обставин і так безвісти відсутньою визнаного судом пенсії по втраті годувальника", - пояснила Денісова.

Правозахисниця наголосила, що це різні пенсії та різні закони, категорії члени сім'ї.

Зникла безвісти особа під час особливих обставин

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, - особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. Вона вважається зниклою безвісти під час особливих обставин після того, як заявник повідомляє про її зникнення. А статус надається з моменту, коли інформація з заяви про зникнення вноситься до Єдиного реєстру зниклих безвісти. Заява про її розшук подається до Нацполіції.

Пенсія через втрату годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, незалежно від страхового стажу годувальника. Право на пенсію виникає через місяць після реєстрації зникнення в Єдиному реєстрі. До отримувачів пенсії належать інваліди та особи пенсійного віку, діти до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), усиновлені діти, та інші члени сім’ї, які були на утриманні зниклого. Члени сім’ї, які вже отримують пенсію, можуть перейти на пенсію через втрату годувальника, якщо це було їхнє основне джерело засобів до існування.

Для отримання пенсії через втрату годувальника потрібно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний номер, документи про родинні зв’язки та витяг з реєстру про зникнення особи.

Безвісти відсутня особа

Щоб оголосити особу безвісти відсутньою, потрібно подати заяву до суду, який встановлює свідків та запитує організації про особу, а також може встановити опіку над її майном.

Визнання особи безвісно відсутньою призводить до встановлення опіки над її майном, права родичів на утримання та пенсію, можливості розірвати шлюб для подружжя, припинення певних зобов’язань та права кредиторів на задоволення вимог з майна.

Пенсія за втрату годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї військовослужбовців, які зникли безвісти, незалежно від того, чи перебували вони на їх утриманні. Право на пенсію також мають непрацездатні діти, батьки, дружина (чоловік), які втратили джерело засобів до існування після смерті годувальника, а також ті, хто загинув чи помер внаслідок служби. Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли через службу, мають право на дострокову пенсію за віком після 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності необхідного страхового стажу.

Непрацездатні члени сім’ї, які мають право на пенсію, включають дітей, братів, сестер та онуків до 18 років або осіб з інвалідністю, які стали такими до досягнення 18 років, якщо у них немає працездатних батьків; батьків та подружжя, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю; а також батьків та подружжя, які не вийшли повторно заміж чи одружилися після загибелі, смерті чи зникнення безвісти військовослужбовців, які мають право на пенсію, і які загинули, померли чи зникли безвісти під час служби або внаслідок обставин, пов’язаних зі службою. Вони мають право на пенсію за 5 років до досягнення пенсійного віку або на пенсію незалежно від віку за певних умов.

За детальною інформацією звертайтеся на гарячу лінію 0800330709, де надають безплатну допомогу військовослужбовцям, їхнім сім’ям, а також родинам полонених, осіб, що зникли безвісти, та загиблих захисників України.

Теги:
Новини
військові
Війна з Росією
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