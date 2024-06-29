"Аналог "Артеку": Діти з РФ відпочиватимуть у КНДР
Росія відправляє дітей на відпочинок до Північної Кореї. Перша група вирушить вже наприкінці липня
Про це повідомив очільник "Руху перших" Григорій Гуров, пише РИА Новости.
"Перша група російських дітей вирушить наприкінці липня до аналога "Артеку" в КНДР", - йдеться у повідомленні.
Гуров додав, що очікується велика кількість охочих, адже там "гарні умови".
- Під час свого останнього візиту до КНДР російський диктатор Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину лімузин Aurus російського виробництва, який, як виявилось, зібраний із деталей країни-ворога Кіма - Південної Кореї.
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