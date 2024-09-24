Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН Ердоган сказав турецьким і американським бізнесменам, що співпраця в оборонній промисловості "дуже далека" від свого потенціалу через обмеження, які залишаються.

"Для цього слід відмовитися від односторонніх застосувань, таких як додаткові тарифи в металургійному, сталеливарному та алюмінієвому секторах, зонди та санкції CAATSA. Я сподіваюся, що ми перегорнули нову сторінку з проєктом модернізації F-16, і ми очікуємо, що експортні обмеження в цій галузі будуть остаточно зняті", - сказав Ердоган.

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Що передувало

Останніми роками відносини між США та Туреччиною були напруженими через низку питань, починаючи від політичних розбіжностей у Східному Середземномор'ї, Сирії й Газі, та закінчуючи купівлею Анкарою російських систем протиповітряної оборони С-400, що спричинило американські санкції й виключення Туреччини з програми закупівлі винищувачів F-35 у 2019 році.

Крім цього, Вашингтон застосував обмеження для кількох турецьких осіб і компаній за порушення санкцій проти Росії.