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Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни

Катерина Єсікова
24 вересня, 2024 вiвторок
13:40
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Сполучені Штати скасувати санкції проти країни, які блокують деякі оборонні закупівлі

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН Ердоган сказав турецьким і американським бізнесменам, що співпраця в оборонній промисловості "дуже далека" від свого потенціалу через обмеження, які залишаються.

"Для цього слід відмовитися від односторонніх застосувань, таких як додаткові тарифи в металургійному, сталеливарному та алюмінієвому секторах, зонди та санкції CAATSA. Я сподіваюся, що ми перегорнули нову сторінку з проєктом модернізації F-16, і ми очікуємо, що експортні обмеження в цій галузі будуть остаточно зняті", - сказав Ердоган.

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Що передувало

Останніми роками відносини між США та Туреччиною були напруженими через низку питань, починаючи від політичних розбіжностей у Східному Середземномор'ї, Сирії й Газі, та закінчуючи купівлею Анкарою російських систем протиповітряної оборони С-400, що спричинило американські санкції й виключення Туреччини з програми закупівлі винищувачів F-35 у 2019 році.

Крім цього, Вашингтон застосував обмеження для кількох турецьких осіб і компаній за порушення санкцій проти Росії.

Теги:
Туреччина
Реджеп Ердоган
США
Економіка
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