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Головне, не стати сировинним придатком, - економіст Непран про можливість обміну українських копалин на безпеку з боку США

Марина Клюєва
1 грудня, 2024 неділя
17:16
Світ економіка

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран розповів, чи можлива між Україною та США угода, яка передбачатиме копалини в обмін на безпеку

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо. 

"Реально це чи нереально? - В принципі,  доволі таки реально, тому що в нас зараз є такі метали. Скажімо, літій,  титан,  уран. Це якраз Кіровоградська область, Житомирська область. І сьогодні для американців це життєво необхідні метали, тому що основна база того ж самого урану - це Росія. Тому будь-який шлях, який може дати їм альтернативу, який може замінити росіян, він буде цікавий. Чи цікаво це нам? - Так, цікаво. Єдине тільки тут буде залежати від мудрості уже керівників, які будуть вести переговори з американцями, щоб не стати сировинним придатком американської економіки", - вважає Михайло Непран. 

Водночас він наголосив, що це повинен бути не суто видобуток, а й виробництво на території України. 

"Єдине застереження з моєї сторони для того, щоб це використати раціонально в державних інтересах, в чому тут може бути наш державний інтерес: у тому, щоб не стати, знову підкреслюю, сировинним придатком. Якщо ми говоримо, що безпека в обмін на копалини, то це повинен бути не видобуток тільки, а й виробництво. Не тільки літій видобувати на території України, а й будувати тоді тут електротехнічні заводи,  робити літієві батареї,  елекробатареї. На базі Запорізького ЗАЗу, чи інших, зараз не проблема побудувати автомобільний завод. У нас був автомобільний кластер у Закарпатті,  в Луцьку є ЛуАЗ,  в Черкасах випускають автобуси, тобто у нас є бази, де можна випускати електроавтомобілі", - наголосив він. 

На думку Михайла Непрана, повинен бути технологічний ланцюжок.

"Ще раз підкреслюю: не тільки мінеральну сировину, а технологічний ланцюжок - зробили тут електробатареї, тут же склали автомобіль і ми продаємо автомобіль. І ми маємо високотехнологічний і з доданою вартістю продукт, даємо людям роботу,  заробітну плат,  бюджету податки. От тоді це спрацює. А якщо ми говоримо: “Ми вам віддамо родовища”, - то це знаєте, чим це закінчиться: приїде 5-6 менеджерів, наймуть тут місцеву команду, а якщо десь щось запахне смаленим, менеджери швиденько зберуть свої валізки і повернуться в Штати чи Європу. А ви тут далі розбирайтеся самі", - вважає він.

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