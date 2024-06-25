Грузинська опозиція об'єднується, щоб протистояти владній партії "Грузинська мрія" на загальнонаціональних виборах
Шість провідних опозиційних партій Грузії домовилися про співпрацю під час загальнонаціональних виборів у жовтні, аби спробувати повалити владну партію "Грузинська мрія"
Про це повідомляє Politico.
Згідно із заявою, підписаною в Брюсселі та оприлюдненою у вівторок, 25 червня, грузинська опозиція пообіцяла "демократично звільнити країну" і "повернути Грузію на шлях швидкої інтеграції до ЄС".
Заяву підписали лідери найбільшої опозиційної партії в парламенті, "Єдиного національного руху", ліберальної партії "Лело", лібертаріанської "Гірчі" і правоцентристської "Ахалі".
У рамках угоди, підписанти зобов'язалися розробити стратегію спільної передвиборчої кампанії та підтримати переобрання чинної президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. У своїй заяві, грузинська опозиція також звернулась до західних країн із проханням допомогти у проведенні вільних і чесних виборів.
Як зазначила лідер "Єдиного національного руху" Тіна Бокучава, сторони уклали угоду "для перемоги над проросійським урядом і для порятунку грузинської демократії".
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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає застосування певних кроків проти Грузії у відповідь на закон про "іноагентів".
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