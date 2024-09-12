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InformNapalm: казахстанські фахівці обслуговують російські літаки Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання

Олена Будько
12 вересня, 2024 четвер
18:51
Світ Російський Су-30СМ

Казахстанська компанія ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене французьке авіаційне обладнання

Зміст

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікувала Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

У дослідженні журналісти розкрили схему, яка дозволяє РФ попри міжнародні санкції продовжувати обслуговувати свою військову авіацію. 

Чому для росіян критично важливим є французьке обладнання для винищувачів

У 2024 році Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час російського вторгнення в Україну росіяни втратили не менш ніж 15 таких бортів. Проте, як зазначають розслідувачі, могли втратити значно більше через санкції, оскільки на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, здебільшого французьких компаній Thales та Sagem (а після поглинання останньої – Safran).

Без цього французького обладнання літаки неможливо експлуатувати, тому росіянам потрібно постійно його обслуговувати. Робити це можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Після повномасштабного вторгнення Росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але документи, які виявили під час розслідування, свідчать, що російська сторона знайшла канал обходу санкцій – через казахстанського підрядника.

Як працювала компанія, що стала "прокладкою" росіян для обходу санкцій

Розслідувачі виявили, що обійти санкції Росії допомогло казахстанське товариство з обмеженою відповідальністю Analyst Research Consulting Group. Його утворив у 2014 році одноосібний засновник – Алданазар Сагинбек. У 16 років він став засновником консалтингового підприємства, яке у своєму статуті серед напрямків діяльності вказувало "придбання та реалізацію боєприпасів, (озброєння і військової техніки, запасних частин, комплектуючих виробів і приладів до них, спеціальних матеріалів, устаткування для їхнього виробництва, що включають монтаж, наладку, модернізацію, установку, використання, зберігання, ремонт і сервісне обслуговування".

Із 2016 року ТОВ ARC Group є ліцензіатом комітету промислового розвитку та промислової безпеки міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан. Воно має державну ліцензію на експорт, імпорт, монтаж, налагодження, модернізацію, експлуатацію, зберігання, ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки та запасних частин.

Однією з угод ARC Group є дистриб’юторська угода з компанією Safran Electronics & Defense. Як зазначено на сайті, "на сьогодні компанія є ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense у Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran у цих країнах. Основними замовниками продукції є державні органи та правоохоронні органи. Є реалізовані державні замовлення. З 2019 по 2020 роки компанія поставила оптико-електронні системи (тепловізійні біноклі, тепловізійні біноклі-далекоміри, далекоміри) в Республіку Казахстан, для державної установи".

Фото: informnapalm.org

 

У жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими" (ТОВ "Росавиаспецкомплект"). В угоді, датованій 25 жовтня 2021 року, йшлося про те, що "виконавець надасть послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО) виробництва компаній THALES і Safran для літаків типу Су-30".

У договорі уточнено, що ремонт виконуватимуть "силами сертифікованих спеціалістів виконавця, які мають відповідне підтвердження виробника, на підприємствах виконавця, розміщених на території Республіки Казахстан або в Російській Федерації, на підприємствах замовника". Тобто йшлося про те, що казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Фото: informnapalm.org

 

Додаток до контракту містить перелік продукції військового призначення для ввезення в Казахстан на 2021 рік – це пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, ТACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також мету такого ввезення – "тимчасове ввезення для проведення капітального ремонту з подальшим зворотнім вивезенням в інтересах збройних сил Російської Федерації".

Проте російська сторона не підписала цей договір. Замість нього сторони уклали інший контракт, датований 5 листопада 2021 року, більш "прихований". Зокрема, з нього зникла пряма згадка французьких компаній, а замість них вказують просто визначення "ремонт авіатехнічного майна". Додаток до договору не мав суттєвих змін щодо номенклатури обладнання та згадки ЗС РФ. Втім, у фінальному контракті вказувався плановий період ввезення – 2022 рік.

Фото: informnapalm.org

 

Цей пакет документів ARC, як зазначають розслідувачі, може свідчити про те, що: 

  1. Росія готувалася до посилення санкцій проти неї задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Тому як шлях обходу санкцій знайшла казахстанську фірму, яка мала пройти сертифікацію у виробника французького обладнання.
  2. Вказані договори могли підписати заднім числом – після повномасштабного вторгнення, коли санкції проти РФ посилили, а в Thales заявили про остаточний вихід з російського ринку (червень 2022 року).

Проаналізувавши документи, розслідувачі схиляються до другого варіанта. Зокрема, про це свідчить лист директора Росавиаспецкомплект керівнику казахстанської компанії від 26 серпня 2022 року. У ньому керівник з російського боку Петр Гриценко інформував, що планова кількість виробів, які підлягають ремонту за 2022 рік, становить 13 одиниць на орієнтовну суму 1 450 000 євро, а вже у 2023 році планується відправити 88 одиниць на суму 6 420 000 євро. 

"Відповідно, дуже дивно, що сторони уклали договір у листопаді 2021 року, і протягом 9 місяців російська сторона ще не знала точну кількість виробів, які треба відремонтувати. Радше, відносини між компаніями почали наповнюватися практичним змістом саме влітку 2022 року, коли Thales покинули російський ринок", – зазначено в матеріалі.

Окрім того, в листі російська сторона висловила готовність профінансувати купівлю комплекту контрольно-перевіркової апаратури у виробника, тобто у французької компанії. Це також відбулося в серпні 2022 року, через 9 місяців після того, як нібито підписали контракт.

Протягом 2022, 2023 і 2024 років кількість одиниць, що підлягала ремонту неодноразово зростала. Сторони уклали ще чотири додаткові угоди до контракту. В одній з них уточнили, як формується ціна договору. Так, ціна ремонту виробів включала:

  • навчання фахівців у виробника – тобто французів;
  • технічну діагностику виробів з подальшою підготовкою звіту;
  • розробку технічної документації на контрольно-перевіркову апаратуру;
  • розробку, виготовлення, поставку, установку та пусконалагодження КПА.

"Іншими словами, росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ – від навчання і сертифікації казахстанських фахівців у Франції, до закупівлі у французів необхідної апаратури", – зазначили у розслідуванні.

Відтак казахстанська компанія, отримавши фінансування з РФ, відправила своїх фахівців на навчання. Про це керівник ARC Group повідомив Петра Гриценка в  листі від 9 грудня 2022 року. У тому ж листі було визначено перші часові проміжки приїзду казахстанських фахівців на російські підприємства – лютий 2023 року, тобто відразу після навчання.

У січні 2023 року Алданазар Сагинбек повідомив Гриценка, що фахівці "пройшли теоретичний і практичний курс в компанії Thales з обслуговування SMD 55S/66S та HUD рівня organizational level of maintenance (OLM). Кваліфікація спеціалістів підтверджена відповідними сертифікатами". Тоді ж було визначено більш конкретні строки візиту в Росію – з 6 по 10 лютого 2023 року.

Завдяки доступу до архівів російських баз даних InformNapalm встановив особи та посади спеціалістів, які прилетіли ремонтувати обладнання для росіян, а також отримав зразки їхніх документів.

Група цих фахівців виїжджала у РФ для проведення ремонту неодноразово. Так, у квітні 2023 року Гриценко повідомляв Сагинбека про новий етап діагностики обладнання в травні 2023 року та просив не змінювати склад групи для зменшення строку погодження списку осіб, адже авіаремонтний завод в Іркутську – це режимний обʼєкт.

Як з'ясували розслідувачі, казахстанська ARC Group не лише співпрацює з Росавиаспецкомплектом щонайменше два роки. У розпорядженні InformNapalm також опинився проєкт контракту між Thales AVS France SAS та АО "Авіаремонтний завод № 405" (Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Закарпатська, буд. 13). Документ передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S та коліматорних індикаторів HUD3022, в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ. 

Фото: informnapalm.org

 

Договір розрахований на 34 місяці, містить візуалізацію обладнання, яке французькі спеціалісти мають змонтувати та ввести в експлуатацію на казахстанському заводі, а також чіткі норми щодо експортного контролю з прямою забороною передавати будь-які товари Російській Федерації.

Фото: informnapalm.org

 

Республіка Казахстан має на озброєнні 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлені. Утім, розслідувачі виявили ознаки того, що договір було укладено в інтересах росіян, а не для обслуговування казахстанських літаків. Зокрема, такою ознакою є казахстанська комерційна пропозиція для росіян, яка повторює умови договору між Thales та АО "Авіаремонтний завод № 405".

26 червня 2024 року ARC Group надіслала росіянам на розгляд і реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13 826 199,26 євро. Ця комерційна пропозиція містить майже ті самі строки надання послуг і той самий спектр послуг, що й договір між Thales та казахстанським авіазаводом.

Фото: informnapalm.org

 

Фото: informnapalm.org

 

  • Повна фінальна версія договору між Thales AVS France SAS та АТ "Авіаремонтний завод № 405" – проєкт договору на поставку обладнання 200624-1 [DOCX]

  • Повна версія комерційної пропозиції ТОВ ARC Group для АТ "Росавиаспецкомплект" – комерційна пропозиція для  розгляду [PDF]

Відтак розслідувачі наголошують, що  казахстанська фірма-прокладка допомагає росіянам обслуговувати високотехнологічне обладнання французького виробництва, водночас вводячи в оману французькі Thales і Safran. 

"З одного боку, вони підписують документи, де зобовʼязуються не передавати третім сторонам, і особливо Росії, товари, обладнання та послуги, а з іншого – виконують все, що потрібно росіянам, і отримують від них фінансування", – резюмують в InformNapalm.

Теги:
Росія
Казахстан
Франція
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Авіація
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