Колишня теща Абрамовича вийшла заміж за близького до Трампа медіамагната Мердока
Медіамагнат Руперт Мердок одружився з матір’ю колишньої дружини Романа Абрамовича Оленою Жуковою
Про це повідомляє Metro.
Зазначається, що цими вихідними 93-річний магнат Мердок одружився у своєму маєтку Bel Air у Каліфорнії в оточенні родини та друзів. Його обраницею стала 67-річна російська молекулярна біологиня Олена Жукова.
Жукова стала шостою нареченою Мердока та його п’ятою дружиною. Його минулі заручини були розірвані у квітні 2023 року.
Зі своєю новою дружиною Мердок зустрівся на вечірці іншої колишньої дружини. Вони оголосили про заручини після кількох місяців стосунків.
Довідка: Мердок є засновником міжнародної медіаімперії News Corporation. Компанія володіє в США каналом Fox News, газетами The New York Post і The Wall Street Journal, а в Британії - каналом Sky News і газетами The Sun і Times.
Медіамагнат є близьким до колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема у лютому 2023 року Мердок визнав, що ведучі Fox News підтримували наратив, що президентські вибори 2020 року "були вкрадені".
- У серпні 2017 року повідомлялось, що Іванка Трамп та Джаерд Кушнер вже не один рік підтримують дружні стосунки з парою Роман Абрамович - Дар'я Жукова.
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