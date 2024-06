Колишня теща Абрамовича вийшла заміж за близького до Трампа медіамагната Мердока

Про це повідомляє Metro.

Зазначається, що цими вихідними 93-річний магнат Мердок одружився у своєму маєтку Bel Air у Каліфорнії в оточенні родини та друзів. Його обраницею стала 67-річна російська молекулярна біологиня Олена Жукова.

Жукова стала шостою нареченою Мердока та його п’ятою дружиною. Його минулі заручини були розірвані у квітні 2023 року.

Зі своєю новою дружиною Мердок зустрівся на вечірці іншої колишньої дружини. Вони оголосили про заручини після кількох місяців стосунків.

Довідка: Мердок є засновником міжнародної медіаімперії News Corporation. Компанія володіє в США каналом Fox News, газетами The New York Post і The Wall Street Journal, а в Британії - каналом Sky News і газетами The Sun і Times.

Медіамагнат є близьким до колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема у лютому 2023 року Мердок визнав, що ведучі Fox News підтримували наратив, що президентські вибори 2020 року "були вкрадені".