Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 червня у світі з'явилися дві дезінформації.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Спочатку НАТО агітувало за марну війну в Україні, рішуче прагнучи розширити свою присутність біля Росії після того, як обіцяло цього не робити. Тепер НАТО хоче спричинити світову війну, забезпечуючи корумповану диктаторську Україну американською зброєю для масового вбивства російського цивільного населення. Справжній "оборонний альянс".

Спростування: Журналіст свідомо поширює дезінформаційні наративи, спрямовані на виправдання російської агресії проти України та демонізацію українських союзників, які надають критично важливу допомогу для протистояння російській армії.

Дезінформація: Бразильський журналіст Пепе Ескобар заявив: "Вони цілеспрямовано атакували цивільних... і саме тому Кремль та всі інші абсолютно розлючені, тому що це виходить далеко за рамки дозволу на ураження в глибині Російської Федерації, але по цивільному населенню цілеспрямовано".

Спростування: Українські військові завдають ударів лише по російських військових об'єктах. Теза про те, що ЗСУ атакують цивільне населення в Росії та на окупованих територіях України, спрямована на демонізацію українських військових і підрив довіри та підтримки Заходу.