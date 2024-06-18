"Найбільше зростання за десятиліття": Столтенберг заявив, що країни НАТО цьогоріч збільшили військові витрати на 18%

Про це він сказав на зустрічі з президентом США Джо Байденом 17 червня.

Зокрема, Столтенберг оголосив, що у 2024 році витрати на оборону європейських членів Альянсу та Канади зросли на 18 відсотків, що стало "найбільшим зростанням за десятиліття".

"Сьогодні ми змогли опублікувати нові цифри щодо військових витрат. Країни НАТО з Європи та Канада підвищили свої військові витрати на 18% і сьогодні 23 країни досягли 2% від ВВП", – зазначив генсек НАТО.

Він підкреслив, що Альянс робить США сильнішими, просуваючи їхні інтереси. За словами генсека, у відповідь на загрози безпеці члени НАТО розробили найповніші плани оборони з часів холодної війни, що включають більше сил, можливостей та інвестицій.

Щодо України Столтенберг наголосив на необхідності продовжувати надавати довгострокову підтримку, стверджуючи, що чим сильнішою буде підтримка України, тим швидше закінчиться війна Росії.

Він привітав 10-річну двосторонню безпекову угоду між США та Україною та сказав, що на липневому саміті у Вашингтоні очікується, що лідери домовляться про більшу роль НАТО в координації безпекової допомоги та підготовки для України, а також про довгострокову фінансову допомогу.