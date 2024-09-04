Не тільки зброя й тварини: Росія імпортуватиме пиво з КНДР
Російська компанія "Востокбиртрейд" отримала дозвіл на імпорт пива з Північної Кореї
Про це повідомляє Reuters із посиланням на російські ЗМІ.
Так, пиво з КНДР буде імпортувати зареєстрована в червні компанія "Востокбиртрейд". Згідно з декларацією виробником є компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка зареєстрована у Північній Кореї.
"Північна Корея нещодавно збільшила виробництво пива, намагаючись заробити іноземну валюту на експорті", - йдеться у повідомленні.
- Північна Корея з середини 2022 року надіслала Росії понад 13 тис. контейнерів, у яких могли бути понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.
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