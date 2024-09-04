Не тільки зброя й тварини: Росія імпортуватиме пиво з КНДР

Про це повідомляє Reuters із посиланням на російські ЗМІ.

Так, пиво з КНДР буде імпортувати зареєстрована в червні компанія "Востокбиртрейд". Згідно з декларацією виробником є ​​компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка зареєстрована у Північній Кореї.

"Північна Корея нещодавно збільшила виробництво пива, намагаючись заробити іноземну валюту на експорті", - йдеться у повідомленні.