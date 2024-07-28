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Головна Світ Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа, який, ймовірно, містив вірус чуми, - ЗМІ

Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа, який, ймовірно, містив вірус чуми, - ЗМІ

Юлія Лаврук
28 липня, 2024 неділя
21:31
Світ Франція

У Франції перехопили листа, адресованого міністру внутрішніх справ Жеральду Дарманену, що містив чорний порошок. Початкові аналізи показали незначний позитивний результат на чуму

Зміст

Про це пише Le Figaro.

Лист перехопили поблизу Діжона у Франції. У ньому містився чорний порошок, який, згідно з первинними аналізами, показав незначну позитивну реакцію на чуму. Однак зазначається, що це може бути "хибно позитивний результат".

Наразі порошок відправили на подальші тести для підтвердження або спростування початкових результатів. У прокуратурі повідомили, що результати очікуються до кінця дня у понеділок.

У виданні також додали, що лист, адресований Жеральду Дарманену, містив образливий характер на расовому ґрунті.

  • У лютому 2024 року в США вперше з 2015 року виявили випадок захворювання на бубонну чуму.

Теги:
Здоров'я
Франція
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