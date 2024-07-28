Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа, який, ймовірно, містив вірус чуми, - ЗМІ
У Франції перехопили листа, адресованого міністру внутрішніх справ Жеральду Дарманену, що містив чорний порошок. Початкові аналізи показали незначний позитивний результат на чуму
Про це пише Le Figaro.
Лист перехопили поблизу Діжона у Франції. У ньому містився чорний порошок, який, згідно з первинними аналізами, показав незначну позитивну реакцію на чуму. Однак зазначається, що це може бути "хибно позитивний результат".
Наразі порошок відправили на подальші тести для підтвердження або спростування початкових результатів. У прокуратурі повідомили, що результати очікуються до кінця дня у понеділок.
У виданні також додали, що лист, адресований Жеральду Дарманену, містив образливий характер на расовому ґрунті.
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