Очільнику МВС Франції Дарманену надіслали листа, який, ймовірно, містив вірус чуми, - ЗМІ

Про це пише Le Figaro.

Лист перехопили поблизу Діжона у Франції. У ньому містився чорний порошок, який, згідно з первинними аналізами, показав незначну позитивну реакцію на чуму. Однак зазначається, що це може бути "хибно позитивний результат".

Наразі порошок відправили на подальші тести для підтвердження або спростування початкових результатів. У прокуратурі повідомили, що результати очікуються до кінця дня у понеділок.

У виданні також додали, що лист, адресований Жеральду Дарманену, містив образливий характер на расовому ґрунті.