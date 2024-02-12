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У США вперше з 2015 року виявили випадок захворювання на бубонну чуму

12 лютого, 2024 понедiлок
13:31
Світ медицина

Влада американського штату Орегон підтвердила перший випадок бубонної чуми за майже 10 років. Вважається, що людина заразилася через контакт з домашнім котом

Про це повідомляють Metro та NBC News.

Зазначається, що інфікованим став мешканець округу Дешут, розташованого на південний схід від міста Портленд, який мав вдома кота. 

Загалом люди найчастіше заражаються чумою через укуси бліх, які є носіями бактерії, що викликає це захворювання. Домашні тварини також можуть заразитися, якщо полюють на гризунів, заражених чумою, або подібним чином їх вкусить заражена блоха.

Потім домашні тварини можуть передати інфекцію людям через тканини або рідини організму, такі як дихальні краплі від кашлю чи чхання. Крім того, вони можуть переносити домашніх бліх, які, своєю чергою, кусають людей.

При цьому кішки особливо сприйнятливі до чуми, тому що їхній організм важко очищається від інфекції, і вони частіше, ніж інші домашні тварини, переслідують і ловлять гризунів.

Доктор Річард Фосетт з округу Дешут наголосив, що було встановлено зв’язок з усіма людьми, які тісно контактували з хворим мешканцем та його домашнім улюбленцем. Їм надали ліки для запобігання хвороби.

Він також додав, що цей випадок було виявлено та надано лікування на ранніх стадіях захворювання.

"Жодних додаткових випадків чуми під час розслідування інфекційних захворювань не було виявлено", - йдеться у повідомленні лікаря.

Бубонна чума найбільш відома двома епідеміями в Англії протягом останнього тисячоліття, одна з яких, відома як "Чорна смерть", знищила від 40% до 60% населення країни наприкінці 1340-х років. Інший спалах цієї хвороби у 1660-х роках, названий "Великою чумою", вбив близько п’ятої частини людей, які жили в Лондоні на той час.

Довідково. Бубонна чума - одна з клінічних форм чуми - бактеріальної інфекційної хвороби, яка характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідким септичним перебігом і високою летальністю. Саме тоді, коли в основі чуми лежить виникнення розлитого запалення лімфатичних вузлів з виникненням великого інфільтрату, виникає так званий бубон (болючий конгломерат лімфатичних вузлів у якійсь ділянці тіла), а клінічну форму називають бубонною. 

  • У серпні 2023 року у столиці Монголії Улан-Баторі зафіксували три ймовірних випадки зараження бубонною чумою.
Теги:
США
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