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Огляд

Байден назвав Путіна хуліганом-диктатором, а світла в українців буде все менше. Акценти світових ЗМІ 7 червня

Юрій Мартинович
7 червня, 2024 п'ятниця
11:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – що говорили провідні союзники України у 80-річницю висадки на берегах Нормандії, та чому посилюються страхи за майбутнє Сум і української енергетики

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 червня.

Байден пояснив, чому Захід не віддасть Україну Путіну

Джо Байден

Фото: Getty Images


Увага міжнародних ЗМІ була прикута до 80-річниці висадки союзницьких військ на берегах Нормандії, свято відзначили на найвищому рівні за участі перших осіб держав провідних західних демократій.

У The Guardian написали, що лідери західного світу на берегах Нормандії об’єднуються довкола України та президента Зеленського, щоб дати зрозуміти Путіну, що, як і в 1944 році, за свободу в Європі варто боротися.

Президент США використав своє звернення на американському пам’ятному заході, щоб надіслати Москві повідомлення про те, що США та їхні союзники "не прогнуться" і "стоятимуть за свободу".

"Здатися хуліганам, схилитися перед диктаторами – просто немислимо", – сказав Байден у промові на американському кладовищі в Нормандії. "Якби ми зробили це, це означало б, що ми забули б, що сталося тут, на цих священних пляжах. Ми не поступимося, тому що якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена, і на цьому все не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою, під загрозою опиниться вся Європа".

А президент Макрон похвалив президента України під час його вшанування мужності тих, хто боровся за свободу, що викликало овації, в тому числі інших 25 глав держав і урядів. 

У CNN написали, що президент Джо Байден у четвер на берегах Нормандії різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна, захищаючи рішення дозволити Україні наносити обмежені удари по Росії з використанням американської зброї.

"Я знаю [Путіна] понад 40 років – він хвилював мене 40 років", – сказав Байден Девіду Муіру з ABC News. "Він непорядна людина – він диктатор, і він намагається переконатися, що він тримає свою країну разом, продовжуючи цей напад. Ми не говоримо про надання [Україні] зброї для удару по Москві, для удару по Кремлю – це просто для удару через кордон, де вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку росіяни використовували для входу в Україну, щоб вбивати українців".

Початкові обмеження, які заважали Україні обстрілювати російську територію зі зброї США, ґрунтувалися на побоюваннях адміністрації Байдена щодо ескалації війни. Хоча ці занепокоєння залишаються, США змінили позицію після того, як український уряд прямо заявив про необхідність захистити Харків, європейські союзники почали змінювати тактику, а керівництво НАТО тихо закликало США дозволити такі удари.

Криза в енергетиці та страхи за Суми

Фото: freepik.com


Також західні ЗМІ писали про все більшу проблему з енергетикою, яка спостерігається в Україні через російські атаки на інфраструктуру.  У The Washington Post написали, що "відключення огортають Україну, оскільки російські удари по електростанціях беруть своє".

"Відключення почалося в понеділок і лише збільшувалося протягом тижня, занурюючи більшу частину української столиці в темряву, за винятком кількох годин щодня. У деяких частинах міста вимикають навіть світлофори, а вночі цілі квартали завіяні чорним. Відчувається невпинний обстріл українських електростанцій російськими безпілотниками та ракетами", - пишуть американські журналісти.

Державна компанія з розподілу електроенергії "Укренерго" повідомила, що остання атака на енергосистему на вихідних призвела до проблем з електроенергією по всій країні. Це був шостий подібний обстріл з березня.

"Нам катастрофічно не вистачає електроенергії для наших потреб", - повідомив генеральний директор Українського приватного дистриб'ютора електроенергії Сергій Коваленко.

Перебої в електропостачанні свідчать про те, що на вулицях Києва знову повертається хрип бензинових генераторів — колись знайомий саундтрек під час зими і попередніх нападів Росії, але дещо несподіваний у літній час, пишуть у The Washington Post.

Електромережа України значною мірою уникла ударів, завданих російськими військами минулої зими, частково завдяки системі протиповітряної оборони, яка перехопила велику кількість ракет і безпілотників. Але зараз російські ракети все частіше знаходять свої цілі. Українські офіційні особи кажуть, що їм не вистачає зенітних систем і що у протиповітряної оборони закінчуються боєприпасами — частково через затримки від союзників з поставками зброї.

Тому питання, а що буде далі? Більша частина енергетичних потреб України забезпечується атомною енергетикою, на яку може припадати близько 70% електроенергії під час тривалих періодів високого споживання взимку. Проте теплові та гідроелектростанції забезпечують додаткову електричну потужність, яку можна збільшити відносно швидко, щоб покрити короткочасне збільшення споживання. Без цієї додаткової потужності енергетична система стикається з дисбалансом і дефіцитом, кажуть українські чиновники.

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові, тому економія енергії буде частиною нашого повсякденного життя в найближчі роки", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу. За його словами, було втрачено "понад дев'ять гігават генеруючих потужностей" — це близько половини виробленої в Україні електроенергії за часів війни.

Планові відключення триватимуть з перервами впродовж літа, оскільки на атомних станціях проводять планові ремонти, а споживання електроенергії зростає через підвищення температури та включення українцями кондиціонерів.

Україна також збільшила імпорт енергоресурсів із сусідніх країн, але цього недостатньо, щоб покрити дефіцит.

Деякі аналітики кажуть, що в будь-якому випадку ця зима, безперечно, буде важчою, ніж та, яка була під час попередньої російської атаки.

А у The New York Times написали матеріал, як "розбомблене та поранене місто готується до ще одного російського нападу". Мова йде про Суми. Мешканці Сум дали відсіч військам Москви у 2022 році. Тепер, після місяців авіаударів, українські чиновники кажуть, що Кремль готує тут новий наступ.

"Настрій дуже тривожний, — каже речник 117-ї бригади територіальної оборони, що дислокується в Сумах. – "Люди читають телеграм і вони не можуть ігнорувати новини про можливий напад на Суми".

Ближчі до кордону села та міста обстрілюють щодня, а керовані бомби, ракети та безпілотники завдають ударів заводам і електростанціям промислового району Сум. Збитки накопичуються, а Суми, як і більша частина України, живуть в умовах повного відключення електроенергії.

На початку травня Росія почала нове вторгнення до Харкова. Війська окупантів захопили десяток сіл і підійшли в радіус артилерії до міста. Українські чиновники заявили, що біля кордону стягуються додаткові сили для наступу на Суми.

Серед мешканців Сум відчувається втома та страх, оскільки вони стикаються з випробуванням чергової російської атаки. Люди, які мали машини і кошти, виїхали, але ті, хто має роботу чи сімейні зобов’язання, залишаються, сподіваючись на краще.

Військові кажуть, що армійська підготовка та укріплення будуть достатніми, щоб вистояти перед можливим російським штурмом. На відміну від перших днів війни, зараз Сили оборони України підготовлені та організовані, тому відступати не збираються.

Теги:
Статті
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Суспільство
Світ
політика
Володимир Путін
Суми
Сумщина
Джо Байден
США
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