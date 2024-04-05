Коли буде наступ на Харків, НАТО не запросить Україну влітку, Зінченко готовий покинути "Арсенал" заради ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 5 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 квітня.

Через нестачу боєприпасів може статися катастрофа на фронті

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У CNN написали невтішні прогнози щодо майбутньої ситуації для Києва через нестачу боєприпасів, вони назвали статтю: "Західні офіційні особи попереджають, що нестача боєприпасів може стати катастрофою для України, оскільки США зволікають з наданням додаткової допомоги".

Дефіцит боєприпасів і військового обладнання в Україні має дедалі жахливіший вплив на поле бою, попереджають офіційні особи США та НАТО, оскільки Росія посилює свої атаки на протиповітряну оборону Києва, яка скорочується, знаючи, що та, швидше за все, не буде поповнена найближчим часом.

Українські військові "відчувають дефіцит боєприпасів протиповітряної оборони, переважно середньої та великої дальності", заявив у середу офіційний представник НАТО. "Ми не просто це знаємо. Росія це знає. Таким чином, Росія використовує безпілотники та ракети, які явно призначені для виснаження українських систем протиповітряної оборони".

Україна нормує свою протиповітряну оборону вже близько місяця, сказав інший чиновник, знайомий із західною розвідкою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер назвав ситуацію на полі бою в Україні "важкою" і "серйозною". Він сказав, що міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрілися цього тижня в Брюсселі, домовилися перевірити інвентар своїх країн, щоб з’ясувати, чи є у них якісь додаткові системи ППО, зокрема "Петріоти", якими вони можуть поділитися з Україною.

Та в Україні швидко закінчуються боєприпаси для її систем протиповітряної оборони, і США не зможуть поповнити їх, поки адміністрація не забезпечить додаткове фінансування від конгресу. Минулої осені адміністрація звернулася до конгресу з проханням виділити понад 60 мільярдів доларів додаткових коштів на підтримку України, але через понад 6 місяців фінансування не було прийнято через спротив законодавців-республіканців.

"Є речі, які закуповуються, виробляються, але не в терміни протягом наступних кількох місяців, яких було б достатньо для усунення прогалин, тому що у нас немає фінансування", — сказав минулого місяця високопоставлений чиновник оборони.

Чиновник припустив, що наразі українці, мабуть, приймають "жорсткі рішення" щодо того, де розставити пріоритет протиповітряної оборони через скорочення поставок. А окремі дефіцити артилерійських боєприпасів можуть бути "потенційно катастрофічними" для України в короткостроковій перспективі, додав чиновник.

Росія тим часом зберігає "значну кількісну перевагу" над Україною щодо боєприпасів, живої сили та обладнання, сказав представник НАТО, і, ймовірно, набирає приблизно 30 000 додаткових солдатів на місяць. Росія продовжувала "поступове просування" на захід від Авдіївки протягом останнього місяця, сказав чиновник, вона продовжує нарощувати імпульс і використовувати той факт, що Україна має менше фіксованих, добре захищених позицій у міських районах.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію, але передбачив, що Росія може розпочати новий великий наступ до травня або червня, який буде важко перемогти без значного посилення підтримки Заходу.

Офіційний представник НАТО сказав, що на даний момент РФ, схоже, не вистачає необхідних маневрових підрозділів для проведення такої широкомасштабної успішної атаки. Однак офіційні особи США дедалі більше стурбовані тим, що позиції України на передовій можуть бути недостатньо стійкими, щоб відбити постійне просування Росії, особливо з огляду на гостру нестачу артилерійських боєприпасів.

Один значний прорив на лінії фронту може відкрити шлюзи для російського наступу, попередив один американський чиновник, і зараз важко визначити, наскільки укріплені українські позиції.

Росія змогла досягти певних "тактичних" успіхів, визнав чиновник НАТО, незважаючи на спроби України укріпити лінію фронту за допомогою протитанкових перешкод і ровів, "зубів дракона", піхотних окопів і мінних полів.

Однак офіційні особи США та Заходу загалом визнають, що, хоча росіяни мають певні успіхи на полі бою, та перспективи значного прориву з обох сторін війни цього року є низькими. Ось чому вони вважають критично важливим, щоб Захід продовжував підтримувати Україну в цей період виснаження.

Фото: Reuters

Тим часом глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак сказав Politico, що республіканці в США повинні активізуватися і згадати, що вони партія Рональда Рейгана, який боровся з "Імперією зла", оскільки Росія, ймовірно, зробить "великий наступ на Харків у травні або червні".

"Я не вірю, що хтось із партії Рональда Рейгана (республіканців) покине Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це розуміє, продовжить підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, і їх потрібно зупиняти", – сказав він.

Єрмак, який за кілька хвилин до цього розмовляв телефоном з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, залишався впевненим, що допомога зрештою буде схвалена.

Він не був упевнений, коли це станеться, але наполягав, що це має бути найближчим часом.

А міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон у четвер закликав своїх європейських колег чинити тиск на спікера палати представників США Майка Джонсона, щоб він схвалив військову допомогу Україні.

"Це важливо, нам потрібно зателефонувати, або, у моєму випадку, піти особисто до спікера Джонсона в палату представників, щоб отримати цю додаткову інформацію", — сказав Кемерон журналістам.

Однак, як пише BBC, Кемерон виключив можливість введення західних військ в Україну, щоб не стати "мішенню" для диктатора Володимира Путіна. Міністр закордонних справ визнав, що "війна буде програна, якщо союзники не активізуються".

Україна в НАТО – питання часу чи політики

Фото: euronews.com

У The New York Times проаналізували, чого варто очкувати Україні від Північноатлантичного договору.

"Коли лідери НАТО зберуться цього літа, щоб відсвяткувати 75-річчя свого військового альянсу, останнє, що вони хочуть бачити – це відроджену російську армію, яка марширує Україною, тому що Європа була надто слабкою, щоб надати Києву необхідну підтримку. Зрештою, Україна хоче офіційного запрошення приєднатися до НАТО. Але офіційні особи Альянсу погоджуються, що цього не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року", - пишуть американські журналісти.

Це спонукало НАТО шукати якусь золоту середину, щось ближче до членства, щоб показати, що організація підтримує Україну, "на довгострокову перспективу", як висловився цього тижня Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

За словами високопоставлених західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, поки що невідомо, що це буде.

Пропозиції, висунуті цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, щодо надання НАТО більшого контролю над координацією військової допомоги, фінансуванням і підготовкою українських збройних сил одразу зустріли скептицизм. Сполучені Штати та Німеччина, як і раніше, виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, як вони зробили на минулорічному саміті у Вільнюсі, і вони хочуть, щоб це питання було знято зі столу в липні, незважаючи на аналогічний процес в Європейському Союзі, який був схвалений минулого року. Але вони хочуть надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати. Але чітко визначити, яких умов має виконати Україна, щоб почати переговори з НАТО, в цьому питанні досі немає єдності.

Футболіст лондонського "Арсеналу" висловив бажання воювати за Україну

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У BBC написали інтерв’ю з популярним українським футболістом Олександром Зінченком, який виступає за лондонський "Арсенал". Зінченко заявив, що покинув би Великобританію, щоб битися в Україні, якби його призвали.

27-річний футболіст розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії він пожертвував близько 1 мільйона фунтів стерлінгів на допомогу людям у своїй країні. Зінченко сказав, що Україна стала "щитом" для Європи та закликав до більшої підтримки.

У середу президент України підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Це дозволить країні призвати більше людей для поповнення своїх резервів. BBC запитала футболіста, чи пішов би він на фронт, якщо його призвали б, чи бачив би в цьому більшу цінність, ніж залишитися грати у футбол в Прем'єр-лізі.

"Я думаю, що це чітка відповідь. Я б пішов [воювати]", — сказав він.

Він додав, що у нього на передовій воювали колишні шкільні друзі.

"Важко це усвідомити, що зовсім недавно ми були в одній школі, грали на майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони повинні захищати нашу країну, – сказав він. - І, чесно кажучи, так важко прийняти це, але це те, що є. Ми не можемо здатися".