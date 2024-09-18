Назріває кривава битва за Покровськ, а США скорочують військову допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 18 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 вересня.

Росіяни продовжують наступ на Покровськ, а Пентагон скорочує поставки зброї в Україну

Фото: uainfo.org

У The Guardian написали статтю, яку назвали: "Не загинуть вони, загине наша піхота: переломна битва України за Донецьк".

Журналісти відзначають, що наприкінці минулого місяця російські передові підрозділи захопили шахту неподалік Михайлівки на сході Донецької області України. Їх мініпросування було частиною широкомасштабного російського наступу, що почався ще в лютому із захоплення Авдіївки. Його мета: розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

Покровськ є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом ЗСУ. Тут перетинаються численні автомобільні та залізничні лінії.

"Без цього Києву буде важко перекидати війська, продовольство та боєприпаси на інші частини розтягнутої лінії фронту – наприклад, в охоплене бойовими діями місто Торецьк, що на сході, і в Курахове на півдні. Доля міста пов'язана з долею Донецької області загалом. Назріває кривава битва. Російські війська всього за 10 км. Є постійний шум від вхідних і вихідних снарядів. Минулого тижня російські військові літаки розбили мости в місті та навколо нього, підготувавши основу для майбутньої фронтальної атаки", - пишуть у The Guardian.

Вони додають, що колись у Покровську та Мирнограді проживало 100 тисяч людей. Більшість, але не всі, зараз втекли, а частини міста моторошно порожні. Бомби влучили в багато центральних будівель, включно з офісом Пенсійного фонду України.

"Росіяни тиснуть з двох сторін. Вони поглинули місто Новогродівка з населенням 18 тис. людей, коли українські захисники відступили минулого тижня, здавалося б, без особливого бою. Російські війська також просуваються з південного сходу та з боку Українського, який "впав" кілька днів тому. За клаптиком лісу та залізничною колією від Михайлівки розташоване підконтрольне українцям місто Селидове", - відзначають британські журналісти.

У The Guardian зауважують, що росіяни змінили тактику. Зараз вони рідко використовують бронетехніку на полі бою, насиченому дронами. Натомість невеликі групи з 10 до 15 солдатів прокрадаються вперед пішки вдень і вночі. Якщо їх не помітити, вони збираються в точці зустрічі та намагаються проникнути на українські лінії.

"Битва за Покровськ, швидше за все, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року", - підсумовують у виданні.

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А у CNN написали, що пакети військової допомоги США Україні скорочують через занепокоєння американцями щодо запасів Пентагону.

У квітні Пентагон оголосив, що надішле зброю та обладнання на суму до 1 мільярда доларів безпосередньо зі складів США до Києва після того, як Конгрес нарешті ухвалив додатковий пакет фінансування для України. Однак відтоді вартість кожного пакету військової допомоги Україні була значно меншою, жоден із них не перевищував 400 мільйонів доларів, а більшість – від 125 до 250 мільйонів доларів. У 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети вартістю від 600 до 800 мільйонів доларів, причому найбільша сума становила 2,85 млрд доларів у січні 2023 року.

"Пакети військової допомоги США для України в останні місяці були меншими, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву зі свого власного інвентарю, скоротилися", - пишуть у виданні.

Дефіцит означає, що адміністрація Байдена все ще має 6 мільярдів доларів, доступних для озброєння та оснащення України, але Пентагону не вистачає інвентарю, який він готовий поставити, повідомили CNN двоє американських чиновників.

За словами генерал-майора Пет Райдера, прессекретаря Пентагону, Пентагон попросив у Конгресу більше часу, щоб витратити ці гроші до закінчення терміну їх дії в кінці вересня. Це різка зміна минулої зими, коли адміністрація благала законодавців про додаткове фінансування для підтримки України проти вторгнення Росії.

"Поповнення також є проблемою", - сказав чиновник.

США нарощують виробництво ключових товарів, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, як для постачання в Україну, так і для поповнення запасів США. Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит.

До війни в Україні США щомісяця виробляли приблизно 15 тис. 155-мм артилерійських снарядів. З відкриттям нових заводів і виробничих ліній США зараз виробляють 40 000 снарядів на місяць. Але Пентагону все одно знадобиться понад рок, щоб досягти своєї мети — 100 тисяч снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але процес триватиме роками, вимагаючи нових потужностей.

Україна відчуває на собі вплив дефіциту запасів, вважає президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині цього місяця Зеленський сказав США та іншим союзникам, що поставки обіцяних систем протиповітряної оборони йдуть надто повільно, і попередив про "значну" нестачу життєво важливої ​​допомоги.

У квітні Конгрес виділив адміністрації Байдена додаткові 13,4 мільярда доларів, щоб вони були використані спеціально для надсилання Україні зброї та обладнання, отриманих із запасів США. Але міністерство оборони не змогло використати всі гроші через відсутність відповідних поставок, з якими ті готові розлучитися, не ризикуючи оборонною спроможністю самих США, повідомили CNN чиновники.

Міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв продовжувати надавати військову підтримку Україні та оголосив про новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів на зустрічі в Німеччині цього місяця. Остін на зустрічі визнав, що США працюють над збільшенням виробництва та "прискоренням поставок" в Україну.

"Час має важливе значення, особливо з зимою на порозі", — сказав Остін. "І ми всі повинні посилити нашу підтримку — і швидко".

Заморожені російські активи поки не можуть допомогти Україні через бюрократію

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У The New York Times відзначили, що допомога Україні на 50 мільярдів доларів гальмується через юридичні питання. Американські та європейські чиновники намагаються виконати свою обіцянку використовувати російські активи для допомоги Україні, однак є законодавчі нюанси.

"Довгоочікуваний план допомоги Україні у відновленні за російські гроші перебуває в підвішеному стані, оскільки Сполучені Штати та Європа намагаються домовитися про те, як отримати кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені активи центрального банку Росії, дотримуючись власних законів", - пишуть у виданні.

Журналісти відзначають, що напружені переговори відображають виклики, з якими стикаються країни Великої сімки, які намагаються розширити свої санкції до нових меж, щоб покарати Росію та допомогти Україні.

Американські та європейські офіційні особи останніми тижнями намагалися отримати кредит до кінця року. Існує додаткова терміновість завершити пакет напередодні будь-яких потенційних змін у політичному ландшафті Сполучених Штатів, де підтримка України може похитнутися, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на президентських виборах у листопаді.

Але технічні перешкоди, пов’язані з отриманням такої позики, ускладнили ситуацію.

"Група з семи чиновників місяцями боролася над тим, як використати 300 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Після того, як європейські країни висловили застереження щодо законності прямого захоплення активів, вони погодилися, що можна було б забезпечити кредит у розмірі 50 мільярдів доларів потоком відсотків, які приносять активи", - пишуть у The New York Times.

Рішення мало надати Україні велике вливання коштів без надання більш прямої допомоги з бюджетів США та європейських країн. Це також дозволило б західним союзникам використовувати активи Росії, не вдаючись до фактичного витрачання цих грошей, що, на думку багатьох високопосадовців у Європі, було б незаконним.

"Але відмінності в правових системах Сполучених Штатів і Європи, які планують надати гроші наперед, ускладнили структурування кредиту", - відзначають у виданні.

Європейський Союз, де зберігається більшість активів центрального банку Росії, зобов’язаний кожні шість місяців поновлювати санкції, які заморозили активи Росії. Через цей закон ЄС у Білому домі встановили, що існує певний ризик, пов’язаний з позикою, і якщо ЄС не змінить свої закони про санкції, Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, щоб врахувати цей ризик. Але забезпечення додаткового фінансування для України малоймовірне з матеріально-технічної та політичної точки зору, залишаючи кредит у підвішеному стані, кажуть американські журналісти.