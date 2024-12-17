Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня
Огляд

Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня

Ірина Запотічна
17 грудня, 2024 вiвторок
10:38
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як воюють підрозділи КНДР у війні Росії проти України та репресії проти протестантів на окупованих територіях

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 грудня.

Північнокорейці зазнали значних втрат під час нападу на вихідних у Курській області

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Володимир Путін та Кім Чен Ин, Фото: Getty Images

The Guardian пише, що за даними Служби військової розвідки України та Пентагону, з'явилися перші повідомлення про загибель північнокорейських солдатів, які воюють у Курській області. 

Військова розвідка України повідомила, що близько 30 військовослужбовців Північної Кореї були вбиті або поранені під час бою з українською армією минулих вихідних. Щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти в районі іншого курського селища.

Зокрема, військові аналітики звертають увагу, що мовний бар'єр заважає координації бойових дій між російськими та північнокорейськими військами. 

Своєю чергою у CNN наголошують, що від початку грудня північнокорейські війська, схоже, відіграють більш помітну роль на лінії фронту в Курську, особливо як піхота. Так, близько 12 000 північнокорейських солдатів перебувають у регіоні, намагаючись допомогти російським підрозділам відновити частини Курська, захоплені українським наступом у серпні. Пентагон також вважає, що в Росії знаходиться близько 12 000 північнокорейських військових.

Український підрозділ повідомив, що корейці – в уніформі, відмінній від росіян – розпочали піхотні атаки, використовуючи ту саму тактику, що й 70 років тому, очевидно маючи на увазі Корейську війну, де використовувалися хвилі піхоти.

Священники описали репресії Росії проти євангелістів на окупованій частині України

Журналісти CNN поспілкувалися з представниками протестантизму, які постраждали від російської окупації. 

Репресії виходять за межі людей і конгрегацій. Докази, знайдені у звільнених районах і на супутникових знімках, показують, що російські війська знищили та пограбували численні релігійні об’єкти та осквернили пам’ятники, церкви та монастирі на окупованих територіях. 

Так, священник Української греко-католицької церкви Богдан Гелета провів у російському СІЗО понад 19 місяців після того, як 16 листопада 2022 року його та його земляка Івана Левицького викрали люди в масках із рушницями з їхньої парафії в Бердянську.

Їх утримували в кількох слідчих ізоляторах у Бердянську, а потім перевели до сумнозвісної жорстокої Горлівської виправної колонії в окупованій Донецькій області, де вони провели понад рік. Вони сказали, що їх звинуватили у пропаганді, неодноразово били та тримали в одиничній камері. 

"Там було від 1500 до 2000 людей у ​​бараках по 200 осіб у кожному. Деяких утримували майже три роки. Тричі на день за сніданком, обідом і вечерею потрібно було пробігти через два ряди спецпризначенців, які били вас. В їдальні, коли їси, теж б’ють електричним струмом", - розповів чоловік.

Гелету і Левицького звільнили в червні в результаті обміну полоненими. 

Журналісти пишуть, що Москва розправляється з усіма неросійськими церквами в окупованій Україні, але протестантські та євангельські групи часто були одними з перших, кого забороняли. Багато з них мають зв’язки з американськими громадами та українською та російською діаспорою в США.

Переслідування євангелістів-протестантів дуже сильно вдарило по домівках для деяких жителів США, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, який є євангелістом, і якого, серед інших, євангельські групи успішно лобіювали щодо фінансування України США.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Європа
християнство
військові
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
США
Новини Західної України
Читайте також:
УБД
Автор Дар'я Куркіна
16 грудня, 2024 понедiлок
Близько мільйона українців мають статус УБД, - Мінветеранів
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Автор Ірена Моляр
16 грудня, 2024 понедiлок
"На нинішньому етапі ворог програє в оперативному та стратегічному плані": військовослужбовець Тимочко про Покровський напрямок
Mango, Ісак Андіч
Автор Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
Засновник і власник імперії моди Mango Ісак Андіч загинув у результаті нещасного випадку в горах
  • USD 41.56
    Купівля 41.56
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
10:47
Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру
10:25
Японія
Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі
10:24
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА, в Києві спрацювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
10:19
Росія з КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю
10:19
Оновлено
У Москві підірвали російського генерала Кирилова та його помічника. Операцію влаштувала СБУ
10:14
На Одещині 51-річний водій скоїв ДТП на блокпосту: серед постраждалих військовий
10:00
OPINION
Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат
09:53
дрон
Росіяни зранку атакували цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей
09:52
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Росіяни зосередилися на захопленні Великої Новосілки, - начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади
09:48
оператори БпЛА
Міноборони додатково спрямувало бойовим бригадам 1,89 млрд грн на закупівлю дронів
09:48
США побоюються, що Туреччина готує широкомасштабний наступ на курдів у Сирії, - WSJ
09:41
Латвія
У Латвії оголосили перевірку боєготовності збройних сих
09:41
Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі
09:25
Марина Кальюранд
В ООН ми програємо дипломатичну війну за Україну, - депутатка Європарламенту Кальюранд
09:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 грудня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:21
Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС
09:20
армія КНДР
"Це буде ескалацією": держдеп США про можливий перетин кордону з Україною бійцями КНДР
08:52
Ексклюзив
Усі функції виконали роботи: 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" про роботизовану операцію
08:47
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Через руйнування на Донеччині утримувати деякі позиції ЗСУ неможливо, - ОСУВ "Хортиця"
08:42
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус заявив, що Німеччина відіграватиме "певну роль" в ухваленні можливої мирної угоди між Україною та РФ
08:25
Оновлено
Купʼянськ
Армія РФ 16 грудня обстріляла Купʼянськ: кількість загиблих зросла до двох
08:18
Покровськ
У Покровську через ворожі атаки 16 грудня загинула людина
08:09
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
На фронті за добу сталося 245 боєзіткнень: окупанти 68 разів штурмували позиції ЗСУ на Курщині
08:03
Ілюстративне фото
Біля узбережжя Вануату стався землетрус магнітудою 7,4: загинула людина, пошкоджено посольство США
08:02
OPINION
Що нас чекає найближчого року?
07:50
Дональд Трамп
Справа Трампа про виплату порноакторці: суд Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт присяжних
07:40
Кислиця
Цьогоріч Росія 12 разів масово атакувала енергосистему України, випустивши 1100 ракет, - Кислиця в ООН
07:39
Інфографіка
техніка окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила 1600 окупантів, 4 танки і 15 бронемашин
07:26
Військові США здійснили авіаудар по командному центру хуситів у Ємені
07:26
Військові літаки РФ цього тижня щонайменше 3 рази потрапляли в зону розпізнавання ППО Аляски
Протягом тижня НАТО зафіксувало над Балтійським морем 7 літаків РФ, що порушили правила польотів
07:16
У США 15-річна школярка відкрила вогонь
У США 15-річна школярка відкрила вогонь по викладачу й учнях: є загиблі, дівчина застрілилась
07:00
Інтерв’ю
Марина Кальюранд
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
06:49
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не фіксуються
06:44
путін
В ISW пояснили, навіщо Путін повторив наратив про "нелегітимність" Зеленського
06:27
Джон Кірбі
"Нічого про Україну без України": у Білому домі відреагували на підхід Трампа щодо можливих перемовин між Києвом і Москвою
06:15
війна з Росією
Армія РФ окупувала Ганнівку на Донеччині й просунулася на Курщині, - DeepState
05:43
Постпред Росії в ООН Небензя заявив, що Москву не влаштовують схеми із "заморожуванням конфлікту" в Україні
03:07
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик провалив тест на допінг, - ЗМІ
01:07
білоруські та російські військові
У Лукашенка зажадали місця за столом перемовин із врегулювання війни, МЗС України відповіло
2024, понедiлок
16 грудня
23:58
Британія та ще 11 країн Європи домовилися перевіряти судна тіньового флоту Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV