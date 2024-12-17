Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 грудня.

Північнокорейці зазнали значних втрат під час нападу на вихідних у Курській області

Володимир Путін та Кім Чен Ин, Фото: Getty Images

The Guardian пише , що з а даними Служби військової розвідки України та Пентагону, з'явилися перші повідомлення про загибель північнокорейських солдатів, які воюють у Курській області.

Військова розвідка України повідомила, що близько 30 військовослужбовців Північної Кореї були вбиті або поранені під час бою з українською армією минулих вихідних. Щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти в районі іншого курського селища.

Зокрема, військові аналітики звертають увагу, що мовний бар'єр заважає координації бойових дій між російськими та північнокорейськими військами.

Своєю чергою у CNN наголошують, що від початку грудня північнокорейські війська, схоже, відіграють більш помітну роль на лінії фронту в Курську, особливо як піхота. Так, близько 12 000 північнокорейських солдатів перебувають у регіоні, намагаючись допомогти російським підрозділам відновити частини Курська, захоплені українським наступом у серпні. Пентагон також вважає, що в Росії знаходиться близько 12 000 північнокорейських військових.

Український підрозділ повідомив, що корейці – в уніформі, відмінній від росіян – розпочали піхотні атаки, використовуючи ту саму тактику, що й 70 років тому, очевидно маючи на увазі Корейську війну, де використовувалися хвилі піхоти.

Священники описали репресії Росії проти євангелістів на окупованій частині України

Журналісти CNN поспілкувалися з представниками протестантизму, які постраждали від російської окупації.

Репресії виходять за межі людей і конгрегацій. Докази, знайдені у звільнених районах і на супутникових знімках, показують, що російські війська знищили та пограбували численні релігійні об’єкти та осквернили пам’ятники, церкви та монастирі на окупованих територіях.

Так, с вященник Української греко-католицької церкви Богдан Гелета провів у російському СІЗО понад 19 місяців після того, як 16 листопада 2022 року його та його земляка Івана Левицького викрали люди в масках із рушницями з їхньої парафії в Бердянську.

Їх утримували в кількох слідчих ізоляторах у Бердянську, а потім перевели до сумнозвісної жорстокої Горлівської виправної колонії в окупованій Донецькій області, де вони провели понад рік. Вони сказали, що їх звинуватили у пропаганді, неодноразово били та тримали в одиничній камері.

"Там було від 1500 до 2000 людей у ​​бараках по 200 осіб у кожному. Деяких утримували майже три роки. Тричі на день за сніданком, обідом і вечерею потрібно було пробігти через два ряди спецпризначенців, які били вас. В їдальні, коли їси, теж б’ють електричним струмом", - розповів чоловік.

Гелету і Левицького звільнили в червні в результаті обміну полоненими.

Журналісти пишуть, що Москва розправляється з усіма неросійськими церквами в окупованій Україні, але протестантські та євангельські групи часто були одними з перших, кого забороняли. Багато з них мають зв’язки з американськими громадами та українською та російською діаспорою в США.