Путін демонструє свою силу, натякаючи, що світ на порозі нової війни. Акценти світових ЗМІ 19 лютого

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 лютого.

Відхід від Авдіївки – це наслідок зволікань сенаторів США щодо виділення військової допомоги Україні

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Безперечно, що дві найважливіші теми про які чи не найбільше писали світові ЗМІ – це смерть (або вбивство) лідера російської опозиції (якщо така взагалі може існувати) Олексія Навального та відхід українських військ від Авдіївки, на яку росіяни чотири місяці тиснули всіма можливим силами, змусивши Київ прийняти рішення про збереження солдат, а не продовжувати захищати місто-руїну. Зокрема, у BBC написали, що це "найбільша перемога росіян за останні кілька місяців війни".

"Падіння Авдіївки знаменує собою найбільшу зміну на лінії фронту протяжністю понад 1000 км з тих пір, як російські війська захопили сусіднє місто Бахмут у травні 2023 року", - відзначають британські журналісти.

У The Washington Post написали, що Авдіївка має стратегічне та матеріально-технічне значення для Москви. Адже захоплення Авдіївки відсуне лінію фронту від Донецька, що ускладнить спроби України повернути столицю області. До неділі не було зрозуміло, чи залишилися українські війська в Авдіївці чи на коксохімічному заводі, який донедавна був там останнім оплотом України. Однак в неділю офіційні особи ЗСУ повідомили про відхід з міста.

"Виведення українських військ поклало початок війні обміну повідомленнями між Києвом і Москвою, оскільки українські чиновники намагалися позитивно оцінити виведення, а російські офіційні особи поспішили представити це як символічну перемогу", - відзначають американські журналісти.

Аналітичний центр "Інститут вивчення війни" заявив, що просування Росії в Авдіївку підкреслює важливість протиповітряної оборони. За даними ISW, в останні дні свого наступу Росія змогла забезпечити "безпосередню підтримку з повітря" своїм військам на землі.

"Російський темп справді збільшився, тож, коли українці не можуть знищувати російські літаки, Києву складно захищатися", - сказав чиновник з Адміністрації президента США, додавши, що Росія, можливо, помітила слабкість у зниженні темпів стрільби українців.

У суботу міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що втрати в Авдіївці свідчать про необхідність створення складних систем протиповітряної оборони, щоб запобігти використанню російськими військами керованих бомб.

А президент України Володимир Зеленський заявив у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, що "втримування України в умовах штучного дефіциту озброєнь... дозволяє Путіну адаптуватися до поточної інтенсивності війни".

Вихід України з Авдіївки стався через те, що запропонований президентом США Байденом пакет допомоги вартістю приблизно 60 мільярдів доларів залишається заблокованим республіканцями в Конгресі. Білий дім у заяві після розмови між Байденом і Зеленським у суботу заявив, що поразка України в місті є "результатом бездіяльності Конгресу".

У CNN пишуть, що оскільки фінансування України в Конгресі очікує невизначене майбутнє, армія США змушена платити сотні мільйонів доларів на підтримку воєнних зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців — і армійські чиновники все більше стурбовані тим, що без нового фінансування, їм доведеться почати залучати гроші з інших важливих проєктів, щоб продовжувати підтримувати Київ.

З жовтня 2023 року, початку фінансового року, армія США витратила понад 430 мільйонів доларів на різні операції, включаючи навчання українських військових, транспортування обладнання та розгортання військ США до Європи. Без бюджету на 2024 рік, схваленого Конгресом, і без додаткового фінансування спеціально для України, командування має приблизно 3 мільярди доларів, щоб оплатити 5 мільярдів доларів операційних витрат, пояснив другий високопоставлений армійський чиновник. Це включає не лише операції, пов’язані з підтримкою України — навчання та переправлення зброї та обладнання до Польщі та України — але й інші операції для командування США по всій Європі та Африці.

У той час як фінансування США для України припинилося, навчання українських військ продовжилося, оскільки президент визнав це критично важливим. Полковник Мартін О'Доннелл, речник армії США в Європі та Африці, повідомив CNN, що США навчають приблизно 1500 українців на полігоні Графенвер у Німеччині. США також продовжують навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на базі Національної гвардії Морріс в Арізоні.

Крім навчання, українцям все ще надходить обладнання зі запасів США в рамках попередніх пакетів президентських розпоряджень, а також із зброї та обладнання, закуплених у оборонно-промислової бази в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

У Politico відзначили, що погіршення перспектив України на полі бою та питання щодо прихильності Америки до Києва домінували на цьогорічні Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Багато політиків під час конференції використовували момент, щоб наголосити, що Україна програє війну без додаткової військової допомоги США. Але вони також звучали далеко не певними щодо того, як може виглядати перемога України навіть за такого посилення. Конференція відбулася в той момент, коли впевненість у тому, чи зможе президент Джо Байден досягти успіху в Україні, є особливо низькою, а колишній президент Дональд Трамп працює над підривом цього пакету допомоги Києву. Нинішній план полягає в тому, щоб просто утримати українську армію від краху", - констатують у виданні і додають, що багато політиків не дали відповіді на питання про те, якою буде українська перемога і коли вона може статися.

Наприклад, сенатор Марк Уорнер, голова Комітету Сенату США з розвідки, сказав, що пакет допомоги змінить правила гри для України. Але він відмовився сказати, що ця підтримка забезпечить український тріумф, просто зазначивши, що американська допомога є найкращою надією для Києва.

"Я не знаю жодного іншого способу в короткостроковій перспективі для українців отримати необхідну зброю, амуніцію та інструменти, окрім як зі Сполучених Штатів", — додав Уорнер.

Законодавці від обох партій США у Мюнхені запевнили союзників, що врешті-решт Палата представників дасть дозвіл на допомогу, а деякі прогнозують ухвалення вже в березні.

"Для нас цей пакет життєво важливий. Зараз ми не розглядаємо альтернативи, оскільки розраховуємо на Сполучені Штати як на нашого стратегічного партнера", — сказав президент Зеленський на прес-конференції з віце-президентом Камалою Гарріс у суботу.

Гарріс підтвердила, що плану "Б" немає, вона сказала просто: "Є тільки план А".

Однак через американську нерішучість, у Європі політики все більше занепокоєні тим, що Володимир Путін може зазіхнути і на одну з країн НАТО, імовірно одну з Балтійських країн, тому в ЄС все більше говорять про те, як могти самим захистися, якщо США не наддадуть своїх гарантій.

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли він може статися", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. "Але це може статися через п'ять-вісім років".

Вбивство Навального – це мессидж від Путіна світу, що він не планує здаватися

Фото: колаж Еспресо

У The New York Times написали, що коли лідери Заходу збиралися в Мюнхені, президент РФ Володимир Путін мав для них чітке повідомлення: ніщо, що вони зробили досі — санкції, засудження, спроби стримування — не змінить його намірів порушити поточний світовий порядок.

"Росія досягла свого першого великого успіху в Україні майже за рік, взявши зруйноване місто Авдіївка, ціною величезних людських втрат для обох сторін, тіла, розкидані вздовж доріг, попередження, можливо, про новий курс дворічної давності війни. Підозріла смерть Олексія Навального у віддаленій арктичній в'язниці ще більше показала, що пан Путін не терпітиме інакомислення з наближенням виборів. А американське відкриття про те, що Путін, можливо, планує розмістити ядерну зброю в космосі — бомбу, покликану знищити глобальну комунікацію – було вагомим нагадуванням його здатності завдавати ударів у відповідь своїм ворогам за допомогою асиметричної зброї, яка залишається ключовим джерелом його сили", - відзначають у The New York Times.

Стосовно Навального, то у The Guardian написали, що світ може ніколи не дізнатися, що саме сталося в день смерті Олексія Навального у віддаленій в'язниці за Полярним колом. Станом на неділю його родині ще навіть не дозволили побачити його тіло.

"Виправні колонії РФ сумно відомі своїми жахливими умовами. Якими б не були обставини його смерті, роки жорстокого поводження підтверджують поширену думку його прихильників про відповідальність Кремля. "Путін убив Олексія Навального" — сказав Георгій Албуров, соратник Навального. Лідери на Заході так само повторили точку зору Албурова, поклавши провину за смерть Навального безпосередньо на Путіна. "Не помиляйтесь: Путін відповідальний за смерть Навального", – заявив президент США Джо Байден. Але ці заяви, швидше за все, змусять Кремль у кращому випадку знизати плечима", - відзначають британські журналісти і додають, що Путін завдав нищівного удару по і без того придушеній опозиції в країні.

Відповідно, тепер контроль президента РФ над внутрішньою політикою країни виглядає повним. Після виборів наступного місяця він буде коронований ще на шестирічний термін президентства, і його перебування на посаді може перевершити навіть радянського диктатора Йосипа Сталіна. Путін вже керує державою протягом понад 24 років, тоді як Сталін помер у 1953 році після 29 років правління.

"Західні плани ізолювати Путіна та його країну, зробити його ізгоєм і запровадити глобальні санкції, які б підірвали російську економіку, не дали бажаного результату. Путін знайшов нових союзників і "залицявся" до глобального півдня, отримавши чудовий прийом в Об’єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії, колись вірних західних союзниках", - додають у The Guardian.

У Bloomberg відзначають, що доля опозиціонера пов’язана зі смертельною авіакатастрофою, в якій торік загинув лідер групи найманців Вагнера Євген Пригожин. Пригожина, який став героєм для російських націоналістів за участь у бойових діях в Україні, було вбито в серпні, рівно через два місяці після того, як він очолив заколот проти керівництва Міністерства оборони, який переріс у найбільшу загрозу правлінню Путіна. А усунення Навального перед другої річницею повномасштабного вторгнення – це потужний мессидж росіянам та всьому світу, що Путін навіть не думає про поразку, а, можливо, готується до нової війни.

Хоча у Росії було затримано сотні людей, які вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять Олексія Навального, та це не ніяк впливає на загальний стан справ у самій РФ.

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