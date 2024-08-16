Росіяни зосереджуються на послабленні підтримки України Заходом, а українські військові використали для наступу на Курщині британські танки Challenger 2. Акценти світових ЗМІ 16 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 серпня.

Росіяни зосереджуються на послабленні підтримки України Заходом

"Мета" у своєму звіті каже, що російські кампанії онлайн-впливу зосереджуватимуться на послабленні підтримки Заходу для України, повідомляє Politico.

Очікується, що пов'язані з Росією онлайн-платформи сприятимуть тому, щоб західні політики виступали проти підтримки України напередодні майбутніх виборів у Сполучених Штатах. З моменту вторгнення Росії в Україну понад два роки тому Москва бомбардує глобальні соціальні мережі прихованими спробами підірвати підтримку Києва з боку Заходу. Вона також активізувала виступи національних законодавців від Франції до Канади, які стверджують, що десятки мільярдів доларів, наданих Україні, краще було б витратити у себе вдома.

Напередодні листопадових президентських виборів у США, де кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці-республіканці відкрито ставлять під сумнів фінансову підтримку України з боку Вашингтона, "Мета" зазначає, що російські агенти впливу, ймовірно, будуть використовувати ці внутрішні меседжі для власної політичної вигоди.

"Ми повинні очікувати на спроби Росії впливати на передвиборчі дебати, особливо коли вони стосуються підтримки України, – заявив директор з питань політики безпеки компанії "Мета Девід Агранович. – Тенденція більше стосується теми, а саме протидії підтримці України, ніж будь-якої конкретної партії".

Оскільки технологічні компанії, політики і групи громадянського суспільства стали більш успішними у викритті таких кампаній, російські групи змінили тактику, щоб просувати меседжі, створені своїми політиками і впливовими особами. Раніше вони намагалися самі генерувати пости в соціальних мережах, що розколюють суспільство.

Наприклад, як показав аналіз тисяч постів у Facebook, TikTok та X, проведений Politico, під час нещодавніх Олімпійських ігор у Парижі та ультраправих заворушень у Великій Британії пов'язані з Росією акаунти в соціальних мережах інтенсивно демонстрували місцевих користувачів як приклади того, чому західна демократія занепадає.

Тим часом "Мета" також відзначила, що видалила чотири підпільні російські агентури впливу, спрямовані на користувачів соціальних мереж у Європі, США та таких країнах, як Азербайджан і Малі. Загалом було видалено 340 акаунтів і сторінок у Facebook та акаунтів в Instagram, які витратили понад 150 тисяч доларів на рекламу в соціальних мережах.

У повідомленні зазначається, що ці кампанії були зосереджені переважно на критиці України, закликах до інших країн не підтримувати східноєвропейську країну і питаннях про те, чому Захід повинен виділяти стільки грошей на війну, що триває. "Мета" видалила ці пов'язані з Росією зусилля до того, як вони набули значного розголосу в Інтернеті.

Менш ніж за три місяці до виборів у США технологічний гігант також заявив, що припинив окрему таємну операцію, що виникла всередині країни, в рамках якої була створена фейкова політична група підтримки, націлена на "справжніх консерваторів" у ключових конкурентних штатах, зокрема Пенсильванії та Мічигані.

Українські військові використали для наступу на Курщині британські танки Challenger 2

Танки Challenger 2, надані Великою Британією, були використані Україною в рамках її раптового наступу на Росію, пише BBC, посилаючись на джерело у Великій Британії.

Фото: gettyimages

Міністерство оборони офіційно не коментує, яку саме британську зброю використовує Україна. Однак після наступу Києва на російську територію підтвердило, що Україна має "чітке право" використовувати зброю, надану Великою Британією, для "самозахисту від незаконних нападів Росії".

"Це не виключає проведення операцій на території Росії, – зауважив речник міністерства. – Під час процесу передачі ми чітко заявляємо, що обладнання має використовуватися відповідно до норм міжнародного права".

Ця політика означає, що протитанкові ракети, артилерія, бронетехніка та інші види озброєння, надані Великою Британією, можуть бути використані під час наступу України. Однак є виняток для британських ракет Storm Shadow, які спочатку були поставлені за умови, що вони не будуть використовуватися для ураження цілей на території Росії.

Жодна західна країна не дала Києву зеленого світла на використання своїх ракет дальнього радіусу дії для ураження цілей на території Росії. Під час свого візиту на Даунінг-стріт у липні президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію працювати із західними союзниками, щоб зняти обмеження на використання цієї зброї. Тоді він сказав високопоставленим міністрам, що надання Україні далекобійних озброєнь змусить Росію "шукати миру".

Велика Британія була однією з перших країн, які надали Україні основні бойові танки західного виробництва. У 2023 році вона надала 14 танків Challenger 2, щоб допомогти Україні в її літньому наступі. Мало хто міг припустити, що деякі з цих танків в кінцевому підсумку будуть воювати в самій Росії.

Після нещодавнього наступу України на російську територію в Росії були помічені бронемашини західного виробництва, зокрема американські "Бредлі" і "Страйкер", а також німецькі "Мардери". Жодна з цих країн не висловила заперечень проти використання своєї техніки в наступі.

Саме цього бракувало минулорічному українському наступу на півдні і сході країни, якому заважали сильно заміновані російські укріплення, що ускладнювали і робили небезпечним використання бронетехніки.

"На Заході все ще може існувати занепокоєння щодо того, що станеться далі, зокрема, що Україна може зазнати значних втрат і повернутися з проханням надати їй ще більше допомоги. Що ще важливіше, декого може турбувати реакція Росії і можливість ескалації, – зазначають у BBC. – Кремль вже звинуватив Захід у тому, що він стоїть за нападом на його територію, і факт використання західної зброї дає підстави для цього звинувачення".

Україна здивувала Росію та її союзників, розпочавши наступ на західний прикордонний регіон Росії – Курську область.

Кількість захопленої російської території залишається невизначеною: обидві країни роблять суперечливі заяви.

Операція Києва, схоже, спрямована на те, щоб відвернути російські війська від України, щоб захистити свій власний кордон. Вторгнення порушувало питання про те, як Україна використовує зброю, надану її західними союзниками, підсумовує BBC.