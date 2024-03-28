Сіярто заявив про загрозливий ризик третьої світової війни, а українська армія окопується, щоб стримати атаки Росії. Акценти світових ЗМІ 28 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 березня.

Сіярто заявив про загрозливий ризик третьої світової війни

Свої заяви міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив, перебуваючи з візитом у Росії на форумі "Атомекспо", повідомляє Politico.

Введення військ НАТО в Україну було б "дійсно небезпечним" і "наблизило б ризик світової війни", заявив він в інтерв'ю російським державним ЗМІ.

"Наближається жахливий ризик третьої світової війни, – каже угорський міністр закордонних справ. – Тому ми завжди будемо закликати всіх наших союзників і колег утримуватися від будь-яких дій або заяв, які можуть наблизити ризик світової війни".

Тим часом Politico нагадує, що Будапешт співпрацює з Москвою тісніше, аніж будь-який інший член Європейського Союзу або НАТО, і Угорщина неодноразово виступала проти надання Києву більшої кількості грошей і зброї. А останні зауваження Сіярто прозвучали після того, як минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що не можна "виключати присутність західних сухопутних військ в Україні". Ці коментарі викликали паніку і стали об'єктом негайної реакції з боку більшості союзників по НАТО – хоча не всі європейські лідери засудили його заяву.

"Коли мова йде про можливість відправки військ в Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це дійсно небезпечно, тому що ми не хочемо зіткнутися з загрозою", – говорить Сіярто росіянам.

Тут видання знову повертається до попередніх подій і наголошує на тому, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував контакти з президентом Росії Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну два роки тому, а тепер навіть привітав Путіна з перемогою на виборах минулого місяця, які більшість західних демократій вважали сфальсифікованими.

Як підсумок Сіярто сказав, що Угорщина тримає свої канали зв'язку з Росією відкритими, додавши, що Путін і Орбан можуть "провести переговори в будь-який час", якщо "є необхідність взаємодіяти один з одним".

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Українська армія окопується, щоб стримати атаки Росії

Українські законодавці побоюються, що армія і місцева влада не копають достатньо швидко і не будують достатньо потужних оборонних укріплень, щоб протистояти очікуваному російському наступу на північному сході і південному сході країни, пише Politico.

"Ми попереджали ще з літа минулого року, що потрібно будувати оборонні укріплення в промислових масштабах, об'єднавши відповідних міністрів і місцеві військові адміністрації, щоб швидко побудувати оборонні лінії і зробити їх надзвичайно міцними", – сказав опозиційний депутат Ростислав Павленко в інтерв'ю виданню.

Восени президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнали, що старі оборонні споруди потребують оновлення, а також необхідність побудови нових укріплень на передовій.

Як підкреслює Politico, під час минулого контрнаступу Україні не вдалося досягти запланованого тому, що російські війська настільки добре окопалися, що українська армія не змогла пробити три лінії грізної і добре спланованої оборони.

"Тепер, коли українці зіткнулися з перспективою скоординованого російського наступу, наболіле питання полягає в тому, чи будуть їхні оборонні лінії настільки ж якісними, як у росіян – і чи не залишилося у них занадто мало часу для серйозного будівництва", – задумуються у медіа.

Губернатор Харківщини Олег Синєгубов сказав Politico, що укріплення вони почали будувати тільки 1 березня. Він зазначив, що не може сказати, коли вони будуть завершені.

Тим часом колишній старший польовий командир на умовах анонімності зазначив виданню, що він стурбований тим, що Україна не має достатньої кількості мін для нових укріплень, а також недостатньо мобілізованих солдатів, щоб належним чином укомплектувати їх.

У листопаді Зеленський обговорив з армійським керівництвом необхідність значного розширення укріплень, але лише в лютому Шмигаль оголосив про виділення $524 млн на їхнє будівництво, а інші джерела надали ще $280 млн.

"Зараз гроші є, – говорить Павленко. – Але тепер справа за тим, щоб вкласти ці гроші в бетон".

Під час нещодавньої поїздки він був розчарований як темпами, так і матеріалами, що використовуються, акцентує видання. Павленко зазначив, що Україні необхідно будувати потужні оборонні укріплення, оскільки Росія зараз використовує вдосконалені авіабомби, які завдають величезної шкоди на фронті.

1,5-тонна бомба ФАБ-1500 – це модифікація старої зброї радянських часів. Вона доставляється винищувачами приблизно за 70 кілометрів від цілі, потім спрямовується системою наведення і за допомогою висувних крил ковзає до цілі.