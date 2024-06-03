Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня
Огляд

Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня

Юрій Мартинович
3 червня, 2024 понедiлок
11:23
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань: поїздка президента України в Сінгапур та його різка риторика щодо Китаю, а також, як Володимир Путін почав дослухатися до порад екслідера вагнерівців вже після його смерті

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 червня.

Зеленський звинуватив Китай у прямій допомозі Росії у війні

Жозе Рамуш-Орта та Володимир Зеленський

Фото: ОП

 

Увагу світових ЗМІ привернуло турне президента Володимира Зеленського країнами Азії, де він звинуватив Росію та Китай у зриві саміту миру, який має відбутися в середині червня у Швейцарії. Як відзначає The Washington Post, Зеленський здійснив несподіваний візит у Сінгапур на щорічний форум безпеки, намагаючись заручитися більшою глобальною підтримкою для України.

"Хоч звернення Зеленського до західних урядів часто ґрунтувалися на запитах про зброю та боєприпаси, щоб відбити напади російських загарбників, цього разу він хотів залучити своїх азійських співрозмовників до більшого проєкту дипломатії", - пишуть американські журналісти.

Швейцарія прийматиме велику мирну конференцію під керівництвом України, де понад 100 країн уже взяли на себе зобов’язання направити свої делегації. Росія та Китай заявили, що не братимуть участі в заході, який має на меті розробку запропонованої Києвом формули миру з 10 пунктів, згідно з якою Україна повертає всю свою втрачену територію.

Український лідер провів зустрічі з різними відомими посадовими особами, включно з обраним президентом Індонезії, президентом і прем’єр-міністром Сінгапуру, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"На жаль, Україна не має потужних зв'язків з Китаєм, тому що Китай цього не хоче", - сказав Зеленський.

Щобільше, Зеленський звинуватив Китай у тому, що він є "інструментом" російського порядку денного для перешкоджання українській дипломатії. "Росія, використовуючи китайський вплив на регіон, використовуючи також китайських дипломатів, робить усе, щоб зірвати мирний саміт", — сказав Зеленський, водночас висміявши китайські спростування повідомлень про те, що їхній експорт товарів до Росії містить матеріали, які можуть бути використані у військових цілях. "Сьогодні є дані розвідки про те, що якимось чином... елементи російської зброї надходять з Китаю", — додав він. 

Насправді Зеленський не був єдиним, хто відкрито звинуватив Китай. Адже саміт розпочався з основної промови президента Філіппін, який виступив проти "незаконних, примусових, агресивних і оманливих дій" Китаю у спірних територіальних водах Південнокитайського моря.

У The Guardian додають, що після телефонної розмови між президентом Зеленським і президентом Китаю Сі Цзіньпіном рік тому, Україна домагалася зустрічі з китайськими чиновниками на всіх рівнях, але цього не сталося. Також Зеленський не зустрічався з китайськими офіційними особами, попри їх присутність у Сінгапурі.

У Politico відзначили, що президент України чи не вперше відкрито зірвався на Китай, хоча до цього всіляко намагався обережно висловлюватися щодо участі Пекіна.

"У рідкісному публічному докорі Китаю — після років обережних спроб залицятися до Пекіна та відірвати його від "безмежної" дружби з Росією — розчарування Зеленського, здавалося, википіло в Сінгапурі", - констатують у виданні.

Чому Путін дослухався до Пригожина лише після його смерті

путін пригожин

Фото: колаж espreso.tv

 

У CNN проаналізували, нащо Путін почав чистку свого міністерства оборони, коли ситуація цього року на полі бою почала нібито складатися на його користь. Аналітики, які говорили з CNN, назвали міністерство оборони РФ одним із найбільш корумпованих у країні. Російські державні ЗМІ розкривають військові контракти на величезні суми грошей і публічно ганьблять високопосадовців міністерства та їхній розкішний спосіб життя. Але, як сказав один аналітик CNN, те, що ми спостерігаємо, є "дуже складною поліцентричною грою", яка пов’язана з часом і екзистенціальним пошуком Путіна перемоги проти Заходу. 

Американські журналісти пишуть і про "привид Євгена Пригожина", який тепер впливає на дії Путіна. Адже перед смертю, лідер вагнерівців був одним з тих, хто найбільше критикував ексміністра оборони РФ та його прибічників, в тому числі через корупцію.

"Путін, ймовірно, чекав свого "переобрання" у березні, перш ніж зайнятися міністерством оборони. Чому до цього не хотів? Бо не бажав поставити під сумнів свій авторитет, тому не робив жодних вагомих рефлексій після заколоту Пригожина. Зміни відбулися незабаром після святкування Дня перемоги 9 травня, на якому Путін і Шойгу були присутні пліч-о-пліч у, здавалося б, дружньому вигляді", - пишуть у CNN.

Коли Путін призначив цивільного економіста Андрія Бєлоусова новим міністром оборони, він дав зрозуміти, що хоче, щоб міністерство з його величезним бюджетом закупляло зброю швидше та економніше. Оскільки Путін досі зацікавлений у тому, щоб досягти перемоги в Україні. Міністерство оборони відіграє ключову роль у тому, як закінчиться ця війна.

Бюджет Росії на 2024 рік показує, що вона прагне витратити 6% ВВП на оборону, що є найвищим показником у сучасній історії Росії, і випереджатиме соціальні витрати — ознака переходу країни до економіки військового часу.

Зважаючи на кардинальні зміни, зроблені президентом, поширилися чутки про зміну посади начальника Генштабу Збройних сил Валерія Герасимова, якого також нещадно критикував Пригожин. Однак, експерти кажуть, що удача Герасимова може полягати в тому, що йому не вистачає посади, подібної до Шойгу, де його можна було б публічно відсунути, не заплямувавши повністю його репутацію.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Китай
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Сінгапур
Євген Пригожин
Читайте також:
F-16
2 червня, 2024 неділя
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
командир 58 армії рф Іван Попов
2 червня, 2024 неділя
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.87
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
12:22
OPINION
Портников
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
11:57
Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT
11:54
Ексклюзив
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
11:51
Огляд
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Лігу чемпіонів, Вайлдер знову програв нокаутом, а Роналду побив черговий рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
11:48
ЗСУ
На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, - Генштаб
11:47
Електроенергія
Для всіх областей діють ліміти споживання: ситуація в енергосистемі на 3 червня
11:31
Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
10:07
OPINION
Сергій Гнезділов
Не буде так, що хтось за вас воює
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:35
Оновлено
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
09:33
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
09:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
09:22
Оновлено
Дані екзитполів: у Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:20
шпигун
Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
07:29
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових
07:22
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Понад 14 тис. українців у 124 країнах світу оновили свої військові дані через Резерв+
07:17
Португалія
У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот
06:55
родина дивиться кіно, телевізор
У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
06:48
Чехія Україна
У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
06:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос-молодший
Зеленський прибув у Манілу і зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Деталі
06:30
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії
05:43
Дональд Трамп
Трамп відкрив акаунт у TikTok і за перші години отримав мільйони підписників
00:58
Шольц путін
Москві має бути зрозуміло, що ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО, - Шольц
00:32
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV