Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 червня.

Зеленський звинуватив Китай у прямій допомозі Росії у війні

Фото: ОП

Увагу світових ЗМІ привернуло турне президента Володимира Зеленського країнами Азії, де він звинуватив Росію та Китай у зриві саміту миру, який має відбутися в середині червня у Швейцарії. Як відзначає The Washington Post, Зеленський здійснив несподіваний візит у Сінгапур на щорічний форум безпеки, намагаючись заручитися більшою глобальною підтримкою для України.

"Хоч звернення Зеленського до західних урядів часто ґрунтувалися на запитах про зброю та боєприпаси, щоб відбити напади російських загарбників, цього разу він хотів залучити своїх азійських співрозмовників до більшого проєкту дипломатії", - пишуть американські журналісти.

Швейцарія прийматиме велику мирну конференцію під керівництвом України, де понад 100 країн уже взяли на себе зобов’язання направити свої делегації. Росія та Китай заявили, що не братимуть участі в заході, який має на меті розробку запропонованої Києвом формули миру з 10 пунктів, згідно з якою Україна повертає всю свою втрачену територію.

Український лідер провів зустрічі з різними відомими посадовими особами, включно з обраним президентом Індонезії, президентом і прем’єр-міністром Сінгапуру, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"На жаль, Україна не має потужних зв'язків з Китаєм, тому що Китай цього не хоче", - сказав Зеленський.

Щобільше, Зеленський звинуватив Китай у тому, що він є "інструментом" російського порядку денного для перешкоджання українській дипломатії. "Росія, використовуючи китайський вплив на регіон, використовуючи також китайських дипломатів, робить усе, щоб зірвати мирний саміт", — сказав Зеленський, водночас висміявши китайські спростування повідомлень про те, що їхній експорт товарів до Росії містить матеріали, які можуть бути використані у військових цілях. "Сьогодні є дані розвідки про те, що якимось чином... елементи російської зброї надходять з Китаю", — додав він.

Насправді Зеленський не був єдиним, хто відкрито звинуватив Китай. Адже саміт розпочався з основної промови президента Філіппін, який виступив проти "незаконних, примусових, агресивних і оманливих дій" Китаю у спірних територіальних водах Південнокитайського моря.

У The Guardian додають, що після телефонної розмови між президентом Зеленським і президентом Китаю Сі Цзіньпіном рік тому, Україна домагалася зустрічі з китайськими чиновниками на всіх рівнях, але цього не сталося. Також Зеленський не зустрічався з китайськими офіційними особами, попри їх присутність у Сінгапурі.

У Politico відзначили, що президент України чи не вперше відкрито зірвався на Китай, хоча до цього всіляко намагався обережно висловлюватися щодо участі Пекіна.

"У рідкісному публічному докорі Китаю — після років обережних спроб залицятися до Пекіна та відірвати його від "безмежної" дружби з Росією — розчарування Зеленського, здавалося, википіло в Сінгапурі", - констатують у виданні.

Чому Путін дослухався до Пригожина лише після його смерті

Фото: колаж espreso.tv

У CNN проаналізували, нащо Путін почав чистку свого міністерства оборони, коли ситуація цього року на полі бою почала нібито складатися на його користь. Аналітики, які говорили з CNN, назвали міністерство оборони РФ одним із найбільш корумпованих у країні. Російські державні ЗМІ розкривають військові контракти на величезні суми грошей і публічно ганьблять високопосадовців міністерства та їхній розкішний спосіб життя. Але, як сказав один аналітик CNN, те, що ми спостерігаємо, є "дуже складною поліцентричною грою", яка пов’язана з часом і екзистенціальним пошуком Путіна перемоги проти Заходу.

Американські журналісти пишуть і про "привид Євгена Пригожина", який тепер впливає на дії Путіна. Адже перед смертю, лідер вагнерівців був одним з тих, хто найбільше критикував ексміністра оборони РФ та його прибічників, в тому числі через корупцію.

"Путін, ймовірно, чекав свого "переобрання" у березні, перш ніж зайнятися міністерством оборони. Чому до цього не хотів? Бо не бажав поставити під сумнів свій авторитет, тому не робив жодних вагомих рефлексій після заколоту Пригожина. Зміни відбулися незабаром після святкування Дня перемоги 9 травня, на якому Путін і Шойгу були присутні пліч-о-пліч у, здавалося б, дружньому вигляді", - пишуть у CNN.

Коли Путін призначив цивільного економіста Андрія Бєлоусова новим міністром оборони, він дав зрозуміти, що хоче, щоб міністерство з його величезним бюджетом закупляло зброю швидше та економніше. Оскільки Путін досі зацікавлений у тому, щоб досягти перемоги в Україні. Міністерство оборони відіграє ключову роль у тому, як закінчиться ця війна.

Бюджет Росії на 2024 рік показує, що вона прагне витратити 6% ВВП на оборону, що є найвищим показником у сучасній історії Росії, і випереджатиме соціальні витрати — ознака переходу країни до економіки військового часу.

Зважаючи на кардинальні зміни, зроблені президентом, поширилися чутки про зміну посади начальника Генштабу Збройних сил Валерія Герасимова, якого також нещадно критикував Пригожин. Однак, експерти кажуть, що удача Герасимова може полягати в тому, що йому не вистачає посади, подібної до Шойгу, де його можна було б публічно відсунути, не заплямувавши повністю його репутацію.