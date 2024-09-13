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Огляд

Заміна міністрів в українському уряді та Росія почала контрнаступ у Курській області. Акценти світових ЗМІ 13 вересня

Ірина Запотічна
13 вересня, 2024 п'ятниця
11:42
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – що означатиме для України перестановка міністрів в уряді та перебіг Курської операції

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 вересня.

Війна нічого не зробила з популістським нетерпінням президента щодо складнощів управління, і це грає проти сильних сторін країни

Володимир Зеленський

Фото: president.gov.ua

У POLITICO вийшла критична стаття щодо Зеленського. Журналісти пишуть, що заміну міністрів в українському уряді обговорюють національні та міжнародні ЗМІ, стверджуючи, що це найбільший капітальний "ремонт" після вторгнення Росії в Україну. Але це не надто нове явище, а тільки зміна позиції деяких "драматичних" персонажів, які були представлені як щось більше. 

"Не було додано жодних свіжих облич із промисловості, громадянського суспільства чи академічних кіл — те, на чому уряд наполягав протягом деякого часу", - анонімно прокоментував український чиновник журналістам.

Зокрема перестановка нічого не робить, щоб пом’якшити давні занепокоєння щодо персоналізованого та, на думку деяких, автократичного способу правління Зеленського — включаючи його залежність від внутрішнього кола довірених друзів і радників в адміністрації президента. Накопичуючи владу та здебільшого непідзвітні, деякі з цих осіб не отримують зарплати, а деякі навіть були в центрі минулих розслідувань.

Відхід Кулеби, зокрема, розглядається як ще один приклад того, як оточення Зеленського викидає аутсайдерів, які готові ставити під сумнів і кидати виклик. Це відповідає попередньому звільненню командувача Збройних сил генерала Валерія Залужного, який конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях. Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації.

Тим часом звільнення Кудрицького викликало рідкісну публічну критику з боку західних донорів. У листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля представники ЄС та міжнародних фінансових інституцій висловили свою тривогу і застерегли від підриву незалежності "Укренерго" від уряду.

Донедавна мережу контролювала наглядова рада, непідконтрольна міністерству енергетики чи політикам, і зараз це під загрозою. Якщо структура управління буде змінена, це "може поставити під загрозу колективну здатність підтримувати "Укренерго" та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України", - попереджають вони в листі. А посли G7 посилили це послання, опублікувавши його у Твіттері.

Захисники Зеленського кажуть, що війна вимагає твердої руки, і немає часу на демократичні тонкощі, коли борешся з російським автократом, який хоче стерти Україну з лиця землі і не вірить, що вона повинна існувати як держава. Але, погоджуючись з тим, що не можна допустити, щоб галас про демократію негативно впливав на обороноздатність України, критики Зеленського зазначають, що інші лідери воєнного часу застосовували помітно інший підхід. Зокрема, британський лідер Вінстон Черчилль покладався на команду впливових міністрів, які представляли весь політичний спектр, щоб сформувати військовий кабінет, який збалансовував інтереси і міг завоювати лояльність населення.

Критики Зеленського давно занепокоєні тим, що Україна почне розплачуватися за те, що дехто називає пострадянською ментальністю командно-адміністративної системи, стверджуючи, що значною мірою стійкість країни можна пояснити гнучкістю та інноваційністю її народу і наполегливим громадянським суспільством, яке втрутилося, щоб підтримати державу, коли вона виявилася неспроможною - і це те, чому така консолідація влади суперечить і що вона послаблює.

Росія заявляє про початок боїв у Курській області

Суджа, РФ, Курська область

Фото: скриншот з відео

Міністерство оборони Росії заявляє, що його війська повернули 10 населених пунктів, захоплених українськими військами після раптового вторгнення в Курськ, що у Росії, минулого місяця, пише ВВС.

Перші ознаки контрнаступу надійшли від командира чеченського спецназу генерал-майора Апті Алаудінова, який сказав, що шість українських бригад зазнали великих втрат.

Український офіцер, який воює в Курській області, розповів BBC, що російський контрнаступ почався дещо на захід від Суджі. Аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак неясні, і передчасно робити якісь висновки.

Російські військові були заскочені зненацька масштабами та інтенсивністю українського вторгнення в Курську область на початку минулого місяця. 

Незважаючи на те, що Москва була приголомшена легкістю, з якою українські війська захоплювали міста та села, в тому числі Суджу, президент Володимир Путін майже через місяць заявив, що вони зазнали невдачі.

Шляхопровід між двома містами був зруйнований у ніч на четвер, і голова Донецької області заявив, що водопровід до Покровська також перервано, хоча, за його словами, місто має доступ до кількох колодязів.

Своєю чергою, наступ на Курськ приніс певне полегшення південному фронту в Україні, сказав виданню POLITICO речник української армії, відповідальний за південний фронт Запорізької та Херсонської областей Дмитро Лиховий.

Росіяни перекинули частину сил з Херсона і кілька бригад із Запорізької області до Курська та інших місць.

Теги:
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Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
Військові новини
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
Курськ
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