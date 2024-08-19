Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 серпня.

"Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин"

Головною темою для більшості провідних іноземних ЗМІ продовжує залишатися аналіз Курської операції ЗСУ. Журналісти публікують все більше деталей цього успішного для українців й несподіваного для Росії наступу.

The Economist написав лонгрід про те, як ця операція готувалася в таємниці від усіх, як генерал Сирський ледь не втратив посаду й про те, що президент Зеленський вимагає від військових максимального просування на території РФ. Про все це журналісти дізналися, опитавши свої джерела у владних кабінетах та військових штабах.

"На початку липня на генерала Сирського, новопризначеного головнокомандувача України, чинився тиск. Він боровся з далеко не ідеальною спадщиною свого попередника, Валерія Залужного … Чутки поширювалися про те, що генерала Сирського ось-ось звільнять, а наближені до Андрія Єрмака, всесильного керівника Офісу президента Володимира Зеленського, навіть натякали на те, що він "брехав" своїм керівникам", - описують у The Economist стан справ до початку українського наступу на Курщину.

Журналісти додають, що керівництво розглядало кілька сценаріїв наступу на найслабші місця російської лінії: удар по Брянській області на півночі; операція в Курській області; поєднання двох цих дій або й більше.

"Головна мета полягала в тому, щоб відвести російські війська від натиску на Донбасі та створити собі додатковий козир для будь-яких майбутніх переговорів. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті, ділячись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. Він спілкувався з президентом сам на сам, без його штабу. Значну частину розвідки виконувала армійська розвідка", - кажуть у The Economist і додають, що західних союзників також навмисно залишили в невіданні до останнього.

Джерело видання стверджує, що генерал Сирський планував до того дві операції, які зірвалися. Перша операція не відбулася через витік інформації, а друга - бо її наказали припинити західні союзники.

"Генерал Сирський — педант до деталей. Хоча перша фаза була ретельно спланована, зараз кампанія розвивається за певним принципом. З втратою елемента несподіванки просування українців сповільнилося. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на максимальному прогресі, каже джерело в Генштабі. Але його старший солдат обережний, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону, щоб створити більш надійні лінії", - відзначають у виданні й додають, що "велика авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин".

У The Guardian написали, що за словами президента Володимира Зеленського, військове вторгнення України в Курську область Росії має на меті створити буферну зону для запобігання подальшим атакам Москви через кордон.

"Це був перший випадок, коли український президент чітко озвучив мету операції, яка почалася 6 серпня. Раніше він припускав, що військові дії на території РФ мають на меті захистити від постійних обстрілів громади прикордонної Сумської області", - відзначили у виданні.

Наступ українців підкреслив слабкі сторони автократії Путіна

У The Washington Post назвали статтю так: "Реакція Кремля на вторгнення на Курськ показує, як Путін застигає під час кризи". Коли авторитет російського президента Володимира Путіна піддається випробуванню, його відповіді часто бракує швидких, рішучих дій, які відповідають його войовничій риториці, відзначають у виданні.

"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці. Вторгнення на Курськ є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократії зверху вниз, яка в основному діє на страху та покаранні", - пишуть у The Washington Post.

Також у The Washington Post надрукували репортаж із Суджі, де відзначили, що журналісти, яких супроводжували українські війська, не побачили жодних доказів того, що українські військові грабували чи нападали на мирних жителів. Дюжина російських цивільних, опитаних The Post у Суджі, сказали, що з ними добре поводилися, і вони не знають про вбитих мешканців, але вони все ще хочуть, щоб їхнє місто повернулося під контроль Росії.

"Те, як українські війська діють на території та ставляться до людей, які там живуть, посилює офіційні заяви про те, що Україна бачить мету свого наступу не стільки як завоювання для довгострокової анексії, а більше як тактику переговорів, яка буде використана для тиску на Росію з метою повернення окупованих українських земель. Однак українські сили продовжують просуватися вперед і знищувати критичну інфраструктуру, щоб запобігти перевазі російських військ", - додають у The Washington Post.

У CNN відзначили, що, попри успішний наступ Києва на Курськ, російські війська також просуваються на сході України.

"Російська армія підійшла ближче до міста Покровськ у Донецькій області, яке є ключовим центром для українських військових через легкий доступ до міста Костянтинівка, ще одного військового центру. Україна використовує дорогу, що з’єднує обидва, для поповнення лінії фронту та евакуації втрат", - пишуть американські журналісти.

Через наближення російських військ прискорено евакуацію мирного населення з Покровська. Лише за останній тиждень з міста евакуювали майже 1800 осіб; донедавна щомісяця евакуювали 450-500 жителів.

Зеленський заявив у неділю, що українські підрозділи "роблять усе, щоб утримати позиції" на тлі десятків обстрілів на передовій на Донеччині.

Можливий мир у Газі та проблеми для кампанії Гарріс

Також ЗМІ писали про ситуацію в секторі Гази, яка продовжує впливати на світ. У The New York відзначили, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, нещодавні дипломатичні переговори в Катарі "створили одну з найкращих можливостей для досягнення припинення вогню в Газі та забезпечення звільнення заручників після кількох місяців без прогресу".

"Це вирішальний момент. Мабуть, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, добитися припинення вогню та направити всіх на кращий шлях до міцного миру та безпеки", - сказав Блінкен.

Дипломати сподіваються, що, якщо бойові дії в Газі будуть припинені, це може зменшити напругу в цілому.

Натомість у BBC відзначили, що домовленості стосовно Гази загрожують розділити демократів із початком їх з'їзду, який стартує в понеділок.