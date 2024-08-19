Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
Огляд

Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня

Юрій Мартинович
19 серпня, 2024 понедiлок
10:58
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – ситуація довкола успішного наступну Збройних сил України на Курщину, зокрема закулісні розмови до і після вторгнення, а також остання вирішальна спроба домогтися припинення війни на Близькому Сході

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 серпня.

"Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин"

Головною темою для більшості провідних іноземних ЗМІ продовжує залишатися аналіз Курської операції ЗСУ. Журналісти публікують все більше деталей цього успішного для українців й несподіваного для Росії наступу.

The Economist написав лонгрід про те, як ця операція готувалася в таємниці від усіх, як генерал Сирський ледь не втратив посаду й про те, що президент Зеленський вимагає від військових максимального просування на території РФ. Про все це журналісти дізналися, опитавши свої джерела у владних кабінетах та військових штабах.

"На початку липня на генерала Сирського, новопризначеного головнокомандувача України, чинився тиск. Він боровся з далеко не ідеальною спадщиною свого попередника, Валерія Залужного … Чутки поширювалися про те, що генерала Сирського ось-ось звільнять, а наближені до Андрія Єрмака, всесильного керівника Офісу президента Володимира Зеленського, навіть натякали на те, що він "брехав" своїм керівникам", - описують у The Economist стан справ до початку українського наступу на Курщину.

Журналісти додають, що керівництво розглядало кілька сценаріїв наступу на найслабші місця російської лінії: удар по Брянській області на півночі; операція в Курській області; поєднання двох цих дій або й більше.

"Головна мета полягала в тому, щоб відвести російські війська від натиску на Донбасі та створити собі додатковий козир для будь-яких майбутніх переговорів. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті, ділячись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. Він спілкувався з президентом сам на сам, без його штабу. Значну частину розвідки виконувала армійська розвідка", - кажуть у The Economist і додають, що західних союзників також навмисно залишили в невіданні до останнього.

Джерело видання стверджує, що генерал Сирський планував до того дві операції, які зірвалися. Перша операція не відбулася через витік інформації, а друга - бо її наказали припинити західні союзники. 

"Генерал Сирський — педант до деталей. Хоча перша фаза була ретельно спланована, зараз кампанія розвивається за певним принципом. З втратою елемента несподіванки просування українців сповільнилося. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на максимальному прогресі, каже джерело в Генштабі. Але його старший солдат обережний, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону, щоб створити більш надійні лінії", - відзначають у виданні й додають, що "велика авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин".

У The Guardian написали, що за словами президента Володимира Зеленського, військове вторгнення України в Курську область Росії має на меті створити буферну зону для запобігання подальшим атакам Москви через кордон.

"Це був перший випадок, коли український президент чітко озвучив мету операції, яка почалася 6 серпня. Раніше він припускав, що військові дії на території РФ мають на меті захистити від постійних обстрілів громади прикордонної Сумської області", - відзначили у виданні.

Наступ українців підкреслив слабкі сторони автократії Путіна

У The Washington Post назвали статтю так: "Реакція Кремля на вторгнення на Курськ показує, як Путін застигає під час кризи". Коли авторитет російського президента Володимира Путіна піддається випробуванню, його відповіді часто бракує швидких, рішучих дій, які відповідають його войовничій риториці, відзначають у виданні.

"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці. Вторгнення на Курськ є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократії зверху вниз, яка в основному діє на страху та покаранні", - пишуть у The Washington Post.

Також у The Washington Post надрукували репортаж із Суджі, де відзначили, що журналісти, яких супроводжували українські війська, не побачили жодних доказів того, що українські військові грабували чи нападали на мирних жителів. Дюжина російських цивільних, опитаних The Post у Суджі, сказали, що з ними добре поводилися, і вони не знають про вбитих мешканців, але вони все ще хочуть, щоб їхнє місто повернулося під контроль Росії.

"Те, як українські війська діють на території та ставляться до людей, які там живуть, посилює офіційні заяви про те, що Україна бачить мету свого наступу не стільки як завоювання для довгострокової анексії, а більше як тактику переговорів, яка буде використана для тиску на Росію з метою повернення окупованих українських земель. Однак українські сили продовжують просуватися вперед і знищувати критичну інфраструктуру, щоб запобігти перевазі російських військ", - додають у The Washington Post.

У CNN відзначили, що, попри успішний наступ Києва на Курськ, російські війська також просуваються на сході України.

"Російська армія підійшла ближче до міста Покровськ у Донецькій області, яке є ключовим центром для українських військових через легкий доступ до міста Костянтинівка, ще одного військового центру. Україна використовує дорогу, що з’єднує обидва, для поповнення лінії фронту та евакуації втрат", - пишуть американські журналісти.

Через наближення російських військ прискорено евакуацію мирного населення з Покровська. Лише за останній тиждень з міста евакуювали майже 1800 осіб; донедавна щомісяця евакуювали 450-500 жителів.

Зеленський заявив у неділю, що українські підрозділи "роблять усе, щоб утримати позиції" на тлі десятків обстрілів на передовій на Донеччині.

Можливий мир у Газі та проблеми для кампанії Гарріс

Також ЗМІ писали про ситуацію в секторі Гази, яка продовжує впливати на світ. У The New York відзначили, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, нещодавні дипломатичні переговори в Катарі "створили одну з найкращих можливостей для досягнення припинення вогню в Газі та забезпечення звільнення заручників після кількох місяців без прогресу".

"Це вирішальний момент. Мабуть, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, добитися припинення вогню та направити всіх на кращий шлях до міцного миру та безпеки", - сказав Блінкен.

Дипломати сподіваються, що, якщо бойові дії в Газі будуть припинені, це може зменшити напругу в цілому.

Натомість у BBC відзначили, що домовленості стосовно Гази загрожують розділити демократів із початком їх з'їзду, який стартує в понеділок.

"Кампанія Гарріс сподівається, що з’їзд у Чикаго стане радісним святкуванням після раптового виходу президента Джо Байдена з перегонів у липні. Але дехто побоюється, що внутрішньопартійні дебати щодо війни в Газі можуть підірвати злагоду демократів під час з’їзду та напередодні виборів у листопаді, до яких залишилося менш як 80 днів", - пишуть у виданні й додають, що залишається незрозумілим, як Камала Гарріс та Демократична партія дотримуватимуть делікатний характер політики щодо Ізраїлю та конфлікту в Газі.

Теги:
Статті
Новини
Росія
Ізраїль
Близький Схід
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
Військові новини
наступ ЗСУ
Сектор Гази
Олександр Сирський
Курськ
Читайте також:
Денис Пушкарьов (155 бригада морської піхоти ЗС РФ)
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Судили за наркотики, цікавився МММ. Розслідувачі Molfar встановили росіянина зі 155-ї бригади ЗС РФ, імовірно причетного до обезголовлення воїна ЗСУ в Колотилівці
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Артем Дмитрук
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.13
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
12:15
Державний секретар з питань юстиції Шабана Махмуд
У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи
12:13
Ексклюзив
Олаф Шольц
Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні
12:12
"Чужий: Ромул"
Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"
12:00
OPINION
Валерій Пекар
Крах СРСР. Чому імперія вижила
11:48
Вибух на нафтохімічному заводі у Башкорстані
У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі
11:45
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
11:24
шлюб
Понад 30 тис. пар подали заяви про шлюб у Дії за півтора року
11:16
електроенергія
Споживання зростає через спеку, діятиме одна черга вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 19 серпня
11:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Зеленський: присутність РФ на ЗАЕС має припинитися, росіяни використовують станцію як майданчик для обстрілів
10:53
monobank
У Monobank повідомили про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби
10:52
На фото: актор Меттью Перрі
Зірка "Друзів" Перрі та його асистент витратили понад $55 тис. на кетамін менш ніж за місяць
10:44
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
10:26
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
10:24
Нарендра Моді
МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Віктор Мороз
Курська операція ЗСУ може стати варіантом завершення війни, диктатури Путіна і кінця рашизму
10:05
Олександр Прокудін
Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону
10:05
Асканія-Нова
Заповідника "Асканія-Нова" більше немає, окупанти його розграбували, - очільник Херсонщини Прокудін
10:04
обкладинка нової книжки Габріеля Гарсіа Маркеса
Недописаний роман Габріеля Гарсіа Маркеса, який письменник заповідав знищити, видадуть в Україні 
09:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту, - Згурець
09:32
Ілон Маск
Кадиров заявив, що Ілон Маск передав його війську Tesla Cybertruck: бізнесмен це спростував
09:20
Оновлено
Ентоні Блінкен
Можливо, останній шанс досягти угоди про перемир'я: Блінкен у Тель-Авіві зустрівся з президентом Ізраїлю Герцогом
08:54
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог здійснював масовані штурми за "донецьким сценарієм": комбат 92-ї ОШБр Федоренко розповів про Харківський напрямок
08:40
Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ
Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 145 боєзіткнень: найбільше штурмів ЗСУ відбили біля Покровська й Торецька
08:10
терористи ХАМАС
ХАМАС відхилив пропозицію США про перемир'я в Газі, заявивши, що шанси на укладення угоди невисокі
08:06
OPINION
Мирослав Гай
Росіяни готові підтримати будь-який прапор
08:00
Підручники з історії України
За тиждень прохання залишити "Історію України" окремим предметом підписали 1700 учених, учителів і батьків
07:52
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ на війні в Україні перевищили 600 тис. військових
07:38
британський бойовий танк Challenger 2
В уряді Британії підтвердили використання танків, наданих Україні, в операції на Курщині, - The Sunday Times
07:15
ппо
Сили оборони вночі знищили усі 11 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
07:12
У РПЦ операцію ЗСУ в Курській області назвали "нападом сатаністів"
06:50
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання на тлі звинувачень з боку КНДР у підготовці вторгнення
06:25
Філіппіни, ВМС
Кораблі Китаю і Філіппін зіткнулися у спірних водах Південнокитайського моря
06:09
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто наполягає, що спрощення перетину кордону для білорусів і росіян не загрожує Євросоюзу
05:36
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ уночі 19 серпня атакувала Україну безпілотниками, на Київщині працювала ППО
00:57
На фото: Олена Зеленська
Якщо агресору дати час, то за 5-8-10 років протистояти йому доведеться вже нашим дітям: Олена Зеленська про поступки Росії
00:50
ЛМР_Ізраїль
У Тель-Авіві чоловік підірвався на вибухівці у власному наплічнику
00:33
зсу артилерія
Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State
2024, неділя
18 серпня
23:57
Священик Московського патріархату Сергій Чертилін
Із СІЗО випустили священника УПЦ МП Чертиліна, якого судять за п'ятьма статтями Кримінального кодексу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV