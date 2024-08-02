Розкопував могилу Ван Гога: суд постановив депортувати з Франції білоруського художника-акціоніста
Суд у Франції постановив депортувати білоруського художника-акціоніста Олексія Кузьмича, який намагався розкопати могилу Ван Гога
Про це йдеться на Facebook-сторінці Кузьмича.
Зазначається, що після акції "Renaissance", під час якої Олексій Кузьмич намагався розкопати могилу Ван Гога, над художником відбувся суд.
Йому присудили штраф у 3000 євро, місяць умовного ув'язнення та депортацію до Білорусі.
"Наразі Олексій перебуває в депортаційному центрі Le Mesnil-Amelot Centre de Rétention Administrative CRA N°3, який, по суті, є в'язницею, де перебувають ув'язнені, котрі відбули термін у колонії та чекають на відправлення додому", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Як повідомляло білоруське видання "Наша Ніва", 29 липня у Франції затримали білоруського художника Олексія Кузьмича, який намагався у межах перформансу розкопати могилу Ван Гога.
Свою акцію він проводив на цвинтарі у французькій комуні Овер-сюр-Уаз. Біля могили Ван Гога також стояли люди, до яких Кузьмич звернувся зі словами: "Сьогодні знаменний день. Художник повертається у світ. Вітаю всіх нас із цим великим днем".
Він також пропонував перехожим приєднатися до його акції, проте згодом до нього підійшли співробітники поліції та затримали його.
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