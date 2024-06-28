Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за своїх громадян, загиблих на війні в Україні

Про це йдеться у пресрелізі міністерства закордонних справ Шрі-Ланки.

За інформацію МЗС Шрі-Ланки, під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ РФ Руденком та заступником міністра оборони РФ генерал-полковником Фоміним обговорювалися питання "загибелі 17 громадян Шрі-Ланки, виплати компенсацій за загиблих та поранених, долі шріланкійців, які не вийшли на зв'язок, можливості добровільного повернення, дострокового розірвання контрактів та врегулювання питання грошового забезпечення".

В рамках переговорів Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет, який складатиметься з офіційних представників обох сторін, які проводитимуть зустрічі на регулярній основі з метою вирішення питань та проблем шріланкійців, які беруть участь у військових діях в Україні.