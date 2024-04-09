"Ситуація дуже серйозна": в Оренбурзі через паводок увімкнули сирену і закликали готуватись до евакуації
Ввечері вівторка, 9 квітня, в російському Оренбурзі прозвучала сирена, все через прорив дамби та паводок
Про це повідомив мер міста Сергій Салмін.
За словами мера, у найближчі години в Оренбурзі можуть оголосити екстрену евакуацію.
"Рівень води в Уралі різко піднявся до позначки 914 см. За рівня 930 відбудеться підтоплення нових територій. Ситуація дуже серйозна, вода може прийти стрімко. Крім тих територій, які вже підтоплені, вода прийде в нові!", - заявив Салмін.
Мер Оренбургу також закликав росіян не чекати затоплення, а вивезти дітей, пенсіонерів та тварин завчасно.
Прорив дамби в Орську
Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.
Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.
Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.
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