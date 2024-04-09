"Ситуація дуже серйозна": в Оренбурзі через паводок увімкнули сирену і закликали готуватись до евакуації

Про це повідомив мер міста Сергій Салмін.

За словами мера, у найближчі години в Оренбурзі можуть оголосити екстрену евакуацію.

"Рівень води в Уралі різко піднявся до позначки 914 см. За рівня 930 відбудеться підтоплення нових територій. Ситуація дуже серйозна, вода може прийти стрімко. Крім тих територій, які вже підтоплені, вода прийде в нові!", - заявив Салмін.

Мер Оренбургу також закликав росіян не чекати затоплення, а вивезти дітей, пенсіонерів та тварин завчасно.

Прорив дамби в Орську

Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.

Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.

Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.