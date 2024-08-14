"У мене хороші манери": Байден розповів, чи планує відвідати інавгурацію Трампа у разі його перемоги на виборах у США
Чинний президент США Джо Байден припустив, що може відвідати інавгурацію колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах у листопаді
Про це пише The Hill.
На питання журналістів, чи буде він присутній на складанні присяги Трампа в січні 2025 року, Байден відповів: "У мене хороші манери, на відміну від нього".
Видання нагадує, що водночас Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в січні 2021 року після того, як президент обійшов його на виборах 2020 року.
- Нагадаємо, увечері 21 липня Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.
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