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Ексклюзив

"В України є шанс переламати Палату представників США": експерт-міжнародник Краєв про виділення макрофіну

12 лютого, 2024 понедiлок
17:23
Світ Майк Джонсон

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" розповів, наскільки далеко американці просуваються у питанні щодо виділення Україні макрофінансової допомоги

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Просування є доволі значним та позитивним. Якщо раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон та його оточення достатньо різко реагували на кожне голосування і нову пропозицію, то зараз від них коментарів майже немає. Ми бачимо, що всі запити, які вони ставили до цього пакету були задоволені. Тобто з'явилося певне бачення, як це буде використовуватися. До Києва поїхала інспекція для перевірки використання Україною наданої допомоги. Також були поступки по кордону, фінансуванню кордону і по законопроєктах щодо кордону. Тобто поки що виглядає так, що шанс переламати Палату представників у нас є", - повідомив Краєв.

Звісно, є певні побоювання, що Майк Джонсон і трампісти в Палаті представників знову почнуть блокувати законопроєкт і торгуватися з адміністрацією Байдена, Сенатом, щоб вибити собі більше поступок. Але сьогодні ми бачимо певні зміни, навіть на наративному рівні, каже експерт-міжнародник.

"Залишилося три або чотири голосування до того, щоб Україні виділити макрофінансову і безпекову допомогу. У вівторок очікуємо голосування в Сенаті, пізніше - в Палаті представників, де наш пакет допомоги має пройти всі ті самі процедури. Пакет має бути проголосованим, щоб його винесли на розгляд, а потім вже бути проголосованим по суті. Хоча зазвичай Палата представників може скоротити це все до голосування по суті або до голосування про завершення дебатів і далі за сам законопроєкт", - додав він.

До того ж обставини складаються так, що до кінця лютого Палаті потрібно вирішити це питання. У протилежному випадку, вони ризикують знову проштрафитися по прийняттю федерального бюджету. Це загрожує Америці серйозними економічними наслідками, сказав Краєв.

  • 10 лютого Сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.
  • У неділю, 11 лютого, сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди й наблизив ухвалення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.
Теги:
Україна
США
допомога Україні
допомога США Україні
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